Una mujer de 62 años fue retenida en Venado Tuerto en el marco de una investigación relacionada con su situación migratoria y posteriormente trasladada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde continuarán las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina y fue impulsado por la Fiscalía Penal Federal Coadyuvante de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad.

Según la información oficial difundida sobre el operativo, efectivos de la brigada desarrollaron tareas de campo y averiguaciones reservadas para establecer la ubicación de la mujer. A partir de distintas vigilancias realizadas en la vía pública, los agentes lograron individualizar a una persona de 62 años cuyas características coincidían con las que manejaban los investigadores.

Una vez localizada, se efectuó una consulta ante la Dirección Nacional de Migraciones para determinar su situación en el país. De acuerdo con el comunicado, las autoridades establecieron que su permanencia era irregular.

Sin embargo, la información proporcionada no detalla cuál era la causa específica de esa irregularidad migratoria ni tampoco informa la nacionalidad de la mujer.

Posteriormente y de acuerdo con las directivas impartidas en el expediente, la mujer permaneció alojada preventivamente en dependencias de la D.U.O.F. Venado Tuerto.

Más tarde, efectivos pertenecientes a la División Comisaría de Asuntos Migratorios recibieron a la ciudadana y concretaron su traslado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo informado fue continuar con las diligencias correspondientes ante las autoridades migratorias y judiciales, incluyendo las actuaciones tendientes a una eventual expulsión del territorio argentino.

En este punto, el procedimiento todavía debe ser presentado con cautela: el comunicado refiere a diligencias “tendientes a su expulsión”, pero no confirma que esa medida ya haya sido ejecutada.

La Ley de Migraciones vigente contempla distintos procedimientos cuando la Dirección Nacional de Migraciones constata una permanencia irregular. Entre ellos se encuentra la posibilidad de intimar a la persona extranjera a regularizar su situación y, según las circunstancias, disponer una expulsión sujeta a los mecanismos administrativos y judiciales establecidos por la normativa.

Además, la normativa contempla instancias de revisión frente a decisiones vinculadas con la permanencia, cancelación de residencia o expulsión.

Hasta el momento no se informaron públicamente mayores detalles sobre la identidad de la mujer, su nacionalidad, el motivo específico que determinó la irregularidad migratoria ni el estado final del procedimiento una vez concretado el traslado a Buenos Aires.