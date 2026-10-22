La localidad de Santa Isabel continúa con las obras destinadas a mejorar su sistema de abastecimiento de agua potable. El proyecto, financiado por el Gobierno de Santa Fe, contempla una inversión superior a los 125 millones de pesos y busca aumentar la capacidad de captación y optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó que ya se concretó un tercer desembolso de 30 millones de pesos, destinado a garantizar la continuidad de los trabajos que actualmente se desarrollan en la localidad.

Entre las principales intervenciones se encuentra el recambio de 1.160 metros de cañerías que conectan las perforaciones existentes con el predio donde se encuentra el tanque elevado.

Reemplazan cañerías antiguas y suman nuevas perforaciones

Uno de los trabajos centrales consiste en sustituir las antiguas tuberías de asbesto cemento, que presentaban deterioro por el paso del tiempo, por nuevas cañerías de PVC.

La renovación apunta a mejorar las condiciones de conducción del agua y reducir los problemas asociados al envejecimiento de la infraestructura.

En paralelo, comenzó la primera de las cuatro perforaciones previstas para incorporar nuevas fuentes de captación de agua subterránea.

Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en los siguientes sectores de Santa Isabel:

José Ingenieros y Francia.

Francia y General López.

Francia y Brasil.

Hipólito Yrigoyen y Misiones.

Según explicó Di Gregorio, las tareas también incluyen el tendido de cables de señal y continuarán con las restantes perforaciones durante las próximas etapas.

Nuevos equipos para controlar el abastecimiento

El proyecto no se limita a la renovación de las conexiones. También contempla la instalación de bombas, tableros de operación y comando, además de tres pilares destinados al suministro eléctrico.

Asimismo, se utilizará la antigua cañería como conducto para los cables de señal que permitirán controlar el encendido y apagado de las bombas.

Otra de las incorporaciones previstas es un caudalímetro en la salida de la red de distribución domiciliaria. Este dispositivo permitirá medir el volumen de agua suministrado y contar con información para el seguimiento del servicio.

De acuerdo con lo informado por la legisladora, estas mejoras permitirán incrementar la capacidad de captación y disponer de herramientas de control una vez que la obra se encuentre terminada.

Financiamiento provincial y continuidad de los trabajos

La iniciativa se desarrolla a partir de gestiones realizadas por la Cooperativa de Agua Potable, la Comuna de Santa Isabel y representantes de la UCR local, con financiamiento del Gobierno provincial.

Di Gregorio destacó el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, para concretar las distintas etapas del proyecto.

En cuanto a los recursos económicos, la senadora explicó que, una vez finalizada y rendida la etapa actualmente en ejecución, se avanzará con los siguientes desembolsos previstos.

Qué falta para completar el proyecto

Por el momento, resta avanzar con las perforaciones pendientes, completar las conexiones y colocar el equipamiento previsto.

No se informó una fecha definitiva de finalización ni cuándo comenzarán a funcionar las nuevas captaciones.

La puesta en servicio de estas instalaciones permitirá evaluar el incremento efectivo de la capacidad de abastecimiento y su impacto sobre la distribución de agua potable en Santa Isabel.