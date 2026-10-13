Santa Isabel desarrolló una nueva propuesta de formación y encuentro cultural a través de Santa Isabel en Movimiento, una iniciativa que combinó talleres, seminarios y presentaciones artísticas destinadas a participantes de distintas edades.

La actividad, impulsada por el Gobierno local mediante su Área de Cultura, incluyó instancias de capacitación en danza y expresión corporal, además de un festival de cierre que reunió a elencos de la localidad y de otras comunidades de la región.

Uno de los aspectos centrales de la programación fue la participación de Glenda Casaretto y Fernando Muñoz, identificados por la organización como directores del Ballet Folklórico Nacional, quienes estuvieron a cargo de un Seminario Integral de Danza para niños y adultos.

Formación con referentes de la danza

Durante el seminario se trabajaron diferentes herramientas vinculadas con la interpretación y la creación artística. Entre los contenidos abordados estuvieron las técnicas de movimiento expresivo, composición coreográfica, estilización y danza folclórica aplicada a la escena.

La capacitación permitió que personas de Santa Isabel y de localidades cercanas participaran de una experiencia formativa vinculada con distintas disciplinas de la danza.

Según destacó el Gobierno local, la presencia de los capacitadores formó parte de una propuesta orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje artístico dentro de la comunidad.

Las infancias también tuvieron su espacio

La programación contempló actividades especialmente diseñadas para los más chicos.

En ese marco, Georgina Rubinich coordinó el Taller de Danza para Infancias, una propuesta que utilizó el juego como herramienta para explorar el movimiento, la expresión corporal y las posibilidades creativas de cada participante.

El espacio buscó acercar a los niños a la danza desde una metodología adaptada a sus edades, combinando actividades lúdicas con experiencias de exploración artística.

De esta manera, Santa Isabel en Movimiento incorporó diferentes modalidades de enseñanza, con propuestas destinadas tanto a quienes se encuentran dando sus primeros pasos como a personas con experiencia en la disciplina.

Un festival para cerrar las actividades

Además de las instancias formativas, el encuentro contó con un Festival de Danza que reunió a elencos locales y zonales.

La presentación permitió integrar las actividades de capacitación con una propuesta abierta a la expresión artística de los grupos participantes.

Desde el Área de Cultura destacaron que la iniciativa forma parte de una política local orientada a promover la formación, facilitar el acceso gratuito a actividades culturales y fortalecer las expresiones vinculadas con la identidad de la comunidad.

La continuidad de las propuestas culturales

Tras el desarrollo de Santa Isabel en Movimiento, el Gobierno local reafirmó su intención de sostener espacios de capacitación artística gratuitos.

La experiencia reunió formación y presentaciones escénicas en una misma programación, con participación de docentes y artistas de diferentes localidades.

Por el momento, no se comunicaron nuevas fechas ni una próxima edición del encuentro. Las futuras actividades podrán conocerse a través de los canales oficiales del Área de Cultura.

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