La Municipalidad de Santa Isabel avanza en la coordinación de medidas de seguridad de cara a la próxima temporada de verano. En ese marco, el intendente Pablo Giorgis mantuvo una reunión con Nahuel Pasquinelli, delegado de Seguridad del departamento General López, para analizar distintas problemáticas que afectan a la localidad.

Del encuentro también participó Marta Pérez, secretaria de Gobierno municipal. Según la información difundida por el Municipio, durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad vial, la prevención del narcomenudeo, los eventos deportivos y la utilización de pirotecnia.

Controles de seguridad durante el verano

Uno de los puntos tratados fue la implementación de operativos de control aleatorios durante la temporada estival.

La iniciativa apunta a reforzar las tareas de prevención y la presencia de controles en distintos sectores de Santa Isabel, en un período en el que se desarrollan actividades recreativas, deportivas y encuentros sociales.

Por el momento, no se precisaron las fechas de inicio, los lugares donde se realizarán los procedimientos ni qué organismos participarán de cada operativo.

Controles a vendedores ambulantes

Otro de los temas incluidos en la agenda fue la actividad comercial ambulante.

De acuerdo con lo informado oficialmente, se realizarán controles para verificar que quienes comercialicen productos en la vía pública cuenten con el registro correspondiente.

Además, desde el Municipio anticiparon que se decomisará la mercadería de aquellos vendedores que no tengan la habilitación requerida.

La comunicación no detalla cuáles serán los procedimientos administrativos, las condiciones para recuperar los productos eventualmente retenidos ni las disposiciones específicas que regularán estos operativos.

Estos aspectos serán importantes para conocer cómo se aplicarán las medidas y qué requisitos deberán cumplir los comerciantes.

Seguridad vial, deporte y prevención del narcomenudeo

La agenda también incluyó la seguridad vial, uno de los aspectos vinculados con la circulación de vehículos y la prevención de incidentes de tránsito.

Por otro lado, las autoridades analizaron cuestiones relacionadas con la seguridad en eventos deportivos y el uso de pirotecnia, aunque no se anunciaron nuevas restricciones ni modificaciones normativas.

En cuanto al narcomenudeo, se mencionó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas. No obstante, el comunicado no especifica operativos, investigaciones o intervenciones concretas relacionadas con esta problemática.

Coordinación entre el Municipio y Seguridad

La reunión se enmarca en las acciones de coordinación entre el gobierno local y las autoridades departamentales de Seguridad.

El objetivo informado es organizar respuestas conjuntas frente a distintas situaciones que requieren intervención preventiva y controles.

En adelante, quedará por conocer el cronograma de los operativos, los organismos responsables de ejecutarlos y los resultados de su implementación durante el verano.