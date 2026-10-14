Santa Isabel fue escenario de una nueva propuesta cultural que reunió a bailarines, docentes y agrupaciones artísticas de diferentes localidades del sur de Santa Fe. Bajo el nombre “Santa Isabel en Movimiento”, la actividad se desarrolló durante dos jornadas en el Club Juventud Unida, con talleres, capacitaciones y un festival de cierre abierto a las distintas expresiones de la danza.

La iniciativa combinó instancias de formación con presentaciones artísticas y convocó a representantes de Santa Isabel, Villa Cañás, Firmat, Venado Tuerto, Wheelwright, Chapuy y María Teresa.

Según informó Región 360, el encuentro contó con una importante participación de público, aunque no se difundieron cifras oficiales de asistencia.

Dos jornadas de formación y espectáculos

El programa incluyó talleres y capacitaciones orientados al intercambio de conocimientos entre bailarines y docentes. Estas actividades permitieron reunir a participantes de distintas disciplinas, desde el folklore y el tango hasta los ritmos contemporáneos y las danzas árabes.

El festival de cierre reunió sobre el escenario a agrupaciones locales y escuelas invitadas, que compartieron sus propuestas artísticas ante el público presente.

Entre los representantes de Santa Isabel estuvieron el Ballet Isabelense, el Taller Comunal de Tango, Baila con Vane, La Marrupeña Folklore y La Marrupeña Ritmos.

También participaron el Grupo de Danzas Espacio Freya, de Villa Cañás; la Escuela de Danzas Sonia Luraschi, de Firmat; y el Ballet Raks Ana de Anahí Estudio de Danzas Árabes, de Venado Tuerto.

La programación se completó con la Escuela Comunal de Folklore “Aromo Criollo”, de Wheelwright; la Escuela de Danzas Folklóricas de Chapuy; el Taller Comunal de Folklore de María Teresa y Formación Artística de Eugenia García.

El Ballet Isabelense celebró sus cuatro años

Uno de los momentos centrales del encuentro estuvo vinculado con el cuarto aniversario del Ballet Isabelense, agrupación que forma parte de la actividad cultural de Santa Isabel.

La celebración coincidió con las actividades organizadas en el marco del Día Nacional de la Danza y permitió compartir el recorrido de la agrupación con otras instituciones dedicadas a la enseñanza y difusión de esta disciplina.

Además, la participación de escuelas de distintas localidades puso de manifiesto la existencia de espacios de formación artística en diferentes comunidades del departamento General López y de la región.

Un espacio de intercambio cultural

Más allá de las presentaciones, “Santa Isabel en Movimiento” permitió que bailarines y docentes compartieran experiencias, métodos de enseñanza y propuestas escénicas.

La realización de encuentros de estas características también genera oportunidades para que las academias locales presenten su trabajo ante nuevos públicos y establezcan vínculos con otras instituciones.

Por otro lado, la utilización del Club Juventud Unida como sede permitió concentrar las actividades de formación y el espectáculo final en un mismo espacio.

El encuentro concluyó con la participación de las agrupaciones invitadas y el reconocimiento a quienes formaron parte de las dos jornadas.

Hasta el momento, la información difundida no precisa si habrá una próxima edición de “Santa Isabel en Movimiento”. La actividad dejó como resultado una nueva instancia de encuentro entre las expresiones de danza de Santa Isabel y las localidades vecinas.