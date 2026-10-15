El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, renovó su pedido al Gobierno provincial para avanzar con una obra hidráulica destinada a reducir el riesgo de inundaciones en la localidad. La intervención consiste en modificar el recorrido del drenaje rural Nº 3, cuyo caudal actualmente se dirige hacia uno de los principales accesos al pueblo.

La propuesta fue presentada en marzo de 2024 ante el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe. Sin embargo, transcurridos más de dos años y medio, las autoridades locales sostienen que todavía no se registraron avances concretos hacia su ejecución.

El mandatario expuso nuevamente la situación mediante un video difundido en sus redes sociales, grabado sobre la Ruta Provincial 94, a la altura de la calle del ex Matadero Comunal.

El problema del agua que llega desde los campos

De acuerdo con la explicación de Giorgis, por ese sector circula aproximadamente el 40% del agua que escurre del distrito, principalmente desde la zona comprendida entre la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 94.

El inconveniente se presenta cuando ese volumen de agua avanza hacia el ingreso de Santa Isabel y dificulta la salida de los excedentes que se acumulan dentro del área urbana.

Durante períodos de precipitaciones intensas, esta situación puede generar demoras en el escurrimiento y aumentar el riesgo de anegamientos en distintos sectores.

Qué obra solicita el municipio

El proyecto contempla una conexión hidráulica por debajo de la Ruta Provincial 94 para redirigir el agua hacia la laguna El Aljibe.

La intención es evitar que una parte del caudal proveniente de los campos continúe ingresando al sector urbano y permitir que los desagües existentes funcionen con menor presión durante las lluvias.

Según explicó el intendente, las gestiones comenzaron en marzo de 2024 y desde entonces se realizaron distintas presentaciones ante las autoridades provinciales.

El municipio considera que esta intervención permitiría abordar el problema antes de que los excedentes rurales lleguen al pueblo, en lugar de depender únicamente de las tareas de evacuación del agua acumulada.

Trabajos preventivos y colaboración de productores

Giorgis también señaló que la administración local viene destinando recursos y realizando tareas para mejorar las condiciones de drenaje del distrito.

En ese marco, destacó la colaboración de productores agropecuarios que participaron en diferentes acciones preventivas.

Sin embargo, desde el gobierno municipal consideran que esos esfuerzos deben complementarse con una intervención de infraestructura que permita modificar el recorrido actual del agua.

La obra solicitada requiere la participación de organismos provinciales por su vinculación con la Ruta 94 y el sistema de drenaje rural.

Un reclamo que continúa sin respuesta definitiva

El intendente anticipó que continuará realizando gestiones ante el gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Obras Públicas y las dependencias correspondientes.

Por el momento, no se comunicaron públicamente precisiones sobre el presupuesto, la aprobación definitiva del proyecto ni una fecha estimada para comenzar los trabajos.

Tampoco se conoce una respuesta provincial específica al nuevo planteo realizado por Giorgis.

La situación mantiene abierto un reclamo iniciado en 2024, mientras Santa Isabel busca mejorar su infraestructura para afrontar futuros períodos de lluvias intensas y reducir los riesgos asociados a la acumulación de agua.