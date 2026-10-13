La coalición militar liderada por Arabia Saudita lanzó este martes 13 de octubre un ataque aéreo contra un depósito de combustible en Saná, la capital de Yemen, controlada por los rebeldes hutíes. El bombardeo se produjo después de que la alianza advirtiera que atacaría la instalación y ordenara evacuar el lugar.

Las explosiones se escucharon en distintos puntos de la ciudad. Al Masirah, la cadena de televisión controlada por los hutíes, informó que aviones de combate sauditas bombardearon la Estación Central de Al Sabaha, perteneciente a la Yemen Petroleum Company. El alcance de los daños en la instalación no había sido determinado.

La coalición encabezada por Riad presentó la acción como parte de una operación “selectiva” contra los hutíes. El ataque ocurrió en un contexto de amenazas de represalias por parte del movimiento insurgente, que había advertido que respondería si Arabia Saudita concretaba el bombardeo.

La Yemen Petroleum Company sostuvo en un comunicado que había adoptado medidas preventivas para afrontar una emergencia. La empresa aseguró que esas acciones buscaban garantizar el suministro de combustible y cubrir las necesidades energéticas de la población de Saná. Esa declaración no permite establecer qué consecuencias tuvo el ataque sobre el abastecimiento.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en la red social X que sus fuerzas se enfrentaron a las formaciones de combate sauditas que atacaron la capital. No aportó detalles sobre ese supuesto enfrentamiento ni sobre sus resultados.

Sarea también había advertido que, si continuaban los bombardeos sobre Saná, los hutíes atacarían el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. La amenaza constituye una posición del movimiento insurgente y no confirma que esa operación se haya concretado.

La coalición liderada por Arabia Saudita interviene en el conflicto yemení desde 2015. Los hutíes mantienen el control de Saná desde 2014.

Leé también

Estados Unidos interceptó misiles iraníes y atacó posiciones proiraníes en Irak junto a Arabia Saudita

Arabia Saudita afirma que Irán atacó Riad y evalúa responder

Arabia Saudita va por Vinícius con una oferta histórica