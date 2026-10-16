El papa León XIV continúa su recuperación en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras una intervención quirúrgica realizada el martes. Según un informe difundido este viernes 16 de octubre y atribuido a la Santa Sede, los últimos controles médicos muestran una evolución favorable de su estado general.

La información, publicada por la Agencia Noticias Argentinas, señala que los profesionales realizaron nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax. De acuerdo con el comunicado citado, ambos estudios permitieron constatar una “mejora constante” en la salud del Pontífice.

Además, León XIV continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria, como parte del tratamiento indicado durante su recuperación.

El Vaticano informó que el Papa recupera su actividad habitual

Uno de los aspectos destacados del parte médico es que el Pontífice puede realizar sus actividades cotidianas de manera independiente, pese a continuar bajo atención hospitalaria.

El comunicado señala que mantiene su rutina diaria mientras avanza el proceso de recuperación posterior a la cirugía.

Sin embargo, la información difundida no precisa qué tipo de intervención le practicaron ni establece una fecha para recibir el alta médica.

Por el momento, la evolución clínica continúa siendo comunicada a través de los canales institucionales de la Santa Sede.

Celebró una misa acompañado por personal del hospital

Durante la jornada del viernes, León XIV también celebró una misa en un espacio acondicionado en la décima planta del Hospital Gemelli.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, participaron médicos, enfermeros y auxiliares que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el Papa expresó su agradecimiento a los trabajadores sanitarios por la atención que brindan diariamente a los pacientes y, especialmente, por los cuidados recibidos durante su internación.

La ceremonia incluyó la distribución de la comunión, que estuvo a cargo del propio Pontífice.

La celebración religiosa fue una de las actividades informadas por el Vaticano durante esta etapa de recuperación.

Qué se sabe sobre sus próximas actividades

La Oficina de Prensa de la Santa Sede también anticipó que León XIV dirigirá la tradicional oración del Ángelus el próximo domingo 18 de octubre.

El anuncio se produjo junto con las novedades sobre su estado de salud, aunque no se precisó desde qué lugar se realizará la oración ni bajo qué modalidad.

El Ángelus es una de las actividades religiosas habituales del Pontífice y permite mantener el contacto con los fieles que siguen las celebraciones vaticanas.

Mientras tanto, el equipo médico continuará evaluando su recuperación mediante controles clínicos y el tratamiento respiratorio indicado.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece cuándo podría abandonar el Hospital Gemelli ni cuándo retomaría completamente su agenda pública.