Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la nulidad de las elecciones presidenciales de Brasil después de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador del Partido Liberal cuestionó el resultado durante un discurso en la sede de su partido, en Brasilia.

El anuncio ocurrió tras la segunda vuelta del 25 de octubre. Aunque Bolsonaro anticipó que buscará anular la elección, la información disponible no confirma que haya presentado un recurso ni detalla los fundamentos o el alcance de una eventual impugnación.

“Es inexplicable lo que pasó, inentendible”, sostuvo el dirigente, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En su intervención, rechazó el desenlace electoral y afirmó que había cuestiones por aclarar antes de reconocerlo.

El senador concentró parte de sus cuestionamientos en la actuación de un ministro de la Corte. Según su versión, ese funcionario, a quien describió como un exabogado de Lula, firmó el resultado y cambió las reglas de juego a las 17:01. Bolsonaro consideró esa supuesta actuación “inaceptable”.

El material disponible no identifica al ministro señalado ni explica qué reglas habrían sido modificadas. Tampoco aporta documentación que permita corroborar esa acusación o una respuesta de la autoridad electoral a los cuestionamientos del candidato opositor.

“Lo que pasó no fue normal”, agregó Bolsonaro en su breve discurso. Sus declaraciones expresan el rechazo al resultado, pero no acreditan por sí mismas irregularidades en la votación o en el escrutinio.

Mientras el candidato del Partido Liberal anticipaba su reclamo desde Brasilia, Lula celebró la victoria en San Pablo. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Rosangela “Janja” da Silva, y por el vicepresidente Geraldo Alckmin.

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