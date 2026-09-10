La Conferencia Episcopal Argentina inició la convocatoria de voluntarios para la visita apostólica del Papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La organización informó que busca reunir alrededor de 20.000 personas para colaborar en las distintas actividades programadas.

Según indicaron desde la coordinación del operativo, más de 7.200 personas ya realizaron la preinscripción desde la apertura del registro. Los colaboradores seleccionados tendrán funciones vinculadas con la asistencia a peregrinos, logística, comunicación, orientación y acompañamiento sanitario.

Federico Destéfaniz, coordinador de voluntarios, explicó que la convocatoria contempla diferentes perfiles y áreas de trabajo. Además de la atención durante las celebraciones religiosas, habrá tareas internas necesarias para el funcionamiento general de los encuentros.

La visita del Papa León XIV incluirá actividades en Buenos Aires, la Basílica de Luján y la ciudad de Córdoba. La organización prepara un operativo de gran escala debido a la expectativa generada por la presencia del pontífice y la posibilidad de una importante concurrencia de fieles.

Entre los requisitos para participar se establece que los postulantes tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. También deberán ser argentinos o contar con residencia en el país.

La inscripción se realiza mediante un formulario online habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina. Los interesados deben completar información personal, disponibilidad horaria, sede en la que desean colaborar, áreas de servicio y documentación requerida.

Para completar el trámite se solicita DNI, fotografía tipo carnet y datos relacionados con la disponibilidad. En caso de contar con Certificado Único de Discapacidad, podrá incorporarse de manera opcional.

Desde la organización aclararon que la preinscripción no implica la incorporación automática al equipo de voluntarios. La selección final dependerá de las necesidades del operativo, el perfil de cada postulante y la disponibilidad declarada.

Los voluntarios elegidos deberán realizar instancias de capacitación obligatorias antes de la llegada del Papa. Además, algunos servicios podrían requerir participación durante los días previos.

Las tareas estarán organizadas en turnos de entre seis y ocho horas como máximo. Los participantes recibirán elementos de trabajo, alimentación, hidratación y asistencia durante las jornadas.

La inscripción permanecerá abierta durante septiembre, aunque la organización podría modificar el cronograma si alcanza antes la cantidad estimada de colaboradores necesarios. Luego comenzará la etapa de selección y formación para el operativo que acompañará la visita papal.