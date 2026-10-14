El papa León XIV continúa su recuperación en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por un tumor maligno en el pulmón derecho. Según el último parte difundido este miércoles 14 de octubre por la Santa Sede, su evolución postoperatoria se desarrolla dentro de los parámetros médicos esperados.

El pontífice, de 71 años, fue operado durante la tarde del martes 13 de octubre. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. Un análisis histológico realizado durante el procedimiento confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que los especialistas sospechaban a partir de estudios previos.

La operación duró aproximadamente 90 minutos, aunque León XIV permaneció cerca de tres horas en el quirófano. De acuerdo con el comunicado oficial, no se registraron complicaciones y el Papa despertó con normalidad antes de regresar a su habitación.

Los resultados del nuevo parte médico

La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió este miércoles una actualización firmada por Luigi Carbone, director de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, responsable del equipo de cirugía torácica.

Los profesionales señalaron que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la mañana presentaron resultados compatibles con una recuperación postoperatoria normal para el tipo de intervención practicada.

Además, informaron que León XIV comenzó a caminar por su habitación, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual. Durante la jornada pudo desayunar y almorzar.

El Vaticano también había comunicado durante las primeras horas del miércoles que el pontífice pasó una noche tranquila, sin que se informaran complicaciones posteriores a la cirugía.

Cómo se detectó la enfermedad

El domingo 11 de octubre, durante el rezo del Ángelus, León XIV había informado públicamente que los médicos detectaron un nódulo pulmonar en una revisión de rutina.

En aquella oportunidad explicó que la lesión estaba localizada y había sido identificada en una fase temprana, motivo por el cual los especialistas recomendaron su extirpación.

La posterior cirugía confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, una forma de cáncer de pulmón. Si bien la evolución inmediata resulta favorable, todavía no se comunicaron los resultados definitivos que permitan establecer si serán necesarios tratamientos adicionales.

Una semana de internación y cambios en la agenda

La previsión inicial es que el Papa permanezca internado alrededor de una semana, bajo supervisión médica.

Como consecuencia de la operación, sus compromisos públicos fueron suspendidos hasta el 20 de octubre. Entre las actividades modificadas se encuentra la celebración vinculada al aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia, cuya misa fue presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Por otro lado, el pontífice tiene previsto realizar una visita a Sudamérica durante noviembre, con actividades programadas en Argentina, Uruguay y Perú. Aunque el viaje forma parte de su agenda, su realización deberá evaluarse de acuerdo con la recuperación.

Por el momento, la Santa Sede continuará difundiendo partes médicos para informar sobre el estado de salud de León XIV y determinar los próximos pasos de su recuperación.