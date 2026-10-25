Central ganó con goles de Coronel y Di María

Rosario Central consiguió una victoria con el arco en cero y con Emanuel Coronel y Ángel Di María como protagonistas de las acciones de gol. Coronel abrió el marcador con su primer tanto en el club, mientras que Di María selló el triunfo sobre el final, luego de una jugada y asistencia de Franco Ibarra.

La apertura tuvo una participación decisiva de Jaminton Campaz. El colombiano envió el centro que encontró a Coronel dentro del área y permitió destrabar el partido. Agustín Sández también intervino en esa acción, en una de sus llegadas a posiciones ofensivas.

Campaz aportó gambetas y estuvo cerca de convertir en otras dos oportunidades. Su contribución en ataque incluyó tanto la generación de situaciones propias como la asistencia para el primer gol canalla.

Di María se ubicó sobre el sector derecho y terminó siendo determinante en el complemento. En el tramo final, Ibarra avanzó y entregó la asistencia que el atacante aprovechó para asegurar el resultado. El mediocampista también participó en la recuperación de la pelota en la zona central.

Jeremías Ledesma respondió ante un par de remates difíciles y mantuvo su valla invicta. Sández, además de intervenir en cierres defensivos, volvió a llegar al área rival y tuvo una oportunidad que Galíndez le tapó.

Entre quienes ingresaron, Giovanni Cantizano protagonizó un desborde por la derecha y Juan Giménez se ubicó como zaguero, con rechazos ante situaciones de peligro. Julián Fernández y Marco Ruben también sumaron minutos en el cierre.

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