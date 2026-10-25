Banco Nación enfrentará a Pinocho en la final de la Copa Argentina de futsal, una oportunidad de sumar otro título a una temporada de conquistas para el equipo rosarino. El encuentro se jugará en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo, comenzará a las 16 y será transmitido por la plataforma LPF Play.

El conjunto dirigido por Danilo Grazziani tendrá enfrente a la institución más ganadora de la historia del futsal de AFA, con 14 ligas locales. El equipo de Villa Urquiza cuenta con la conducción de Santiago Elías, histórico arquero del seleccionado nacional.

Para Banco Nación, la definición también representa la posibilidad de poner a prueba el recorrido que lo llevó desde las competencias de ascenso hasta una final nacional. Grazziani planteó que buscarán sostener su propuesta y elevar la intensidad para competir ante un rival de esa trayectoria.

En una entrevista con Rosario3, el entrenador destacó la responsabilidad de representar tanto al club como al futsal rosarino. También explicó que el objetivo es disfrutar de una oportunidad poco frecuente y dar pelea con las herramientas del plantel, sin cambiar para esta final el juego que les permitió llegar hasta allí.

El camino de Banco Nación incluyó el título en el Torneo Regional de Ascenso disputado en El Trébol. Allí superó a Remeros Alberdi y consiguió la clasificación al Torneo Nacional Federal de Ascenso, en el que también se consagró campeón.

En ese certamen, desarrollado en San Juan, completó la fase inicial con puntaje ideal: venció 5 a 3 a Banco Provincia de Mar del Plata, 4 a 3 a Los Bosteros de San Luis y 6 a 0 a Camioneros de Ushuaia. En semifinales empató 3 a 3 con Vuriclub de Bariloche y ganó 4 a 2 por penales. Luego derrotó 4 a 2 a La Gloria en la final.

Durante octubre, el conjunto rosarino también participó del Torneo Nacional Amateur Zona Campeonato. En el grupo superó 3 a 1 a Huarpes de San Juan y 4 a 2 a ADEFU de Río Grande, antes de perder 2 a 1 con Opción Joven. Su participación terminó en cuartos de final: igualó 1 a 1 con Luz y Fuerza y cayó 5 a 4 en la definición por penales.

Pinocho, por su parte, llega a la final después de vencer 5 a 4 a Independiente de Avellaneda en una semifinal que revirtió durante el segundo tiempo. En su recorrido también dejó atrás a Kimberley y a América del Sud mediante definiciones por penales.

Además de esta final, Banco Nación tiene asegurada su participación en el Final Four que otorgará un boleto a la Copa Libertadores. Allí competirán también Pinocho, Opción Joven de Río Gallegos y el campeón de la Primera División de AFA.

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