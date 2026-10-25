Flávio Bolsonaro cerró su campaña presidencial en Río de Janeiro con una movilización en Barra da Tijuca y la promesa de buscar un indulto o una amnistía para su padre, Jair Bolsonaro, si gana las elecciones. El senador del Partido Liberal (PL) se prepara para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de este domingo 25 de octubre.

La concentración tuvo como ejes el respaldo al candidato y el rechazo al Partido de los Trabajadores (PT). Los manifestantes entonaron consignas contra Lula y acusaron al oficialismo de corrupción. También expresaron críticas a la política económica del Gobierno y reclamaron mayor libertad para desarrollar actividades económicas.

La figura de Jair Bolsonaro ocupó un lugar central durante el recorrido. El expresidente cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena por intento de golpe de Estado. La propuesta de su hijo apunta a conseguir una medida que lo beneficie, aunque durante el cierre no se detalló cómo buscaría concretarla.

Los seguidores del candidato se reunieron en la Praça do Ó y acompañaron la movilización por la avenida Lúcio Costa, sobre la costanera de Barra da Tijuca. Hubo música, fuegos artificiales y camiones que trasladaban al postulante y a quienes participaron de la actividad.

La caminata avanzó hasta las inmediaciones del complejo Viviendas da Barra, donde la familia Bolsonaro todavía posee un condominio. El lugar se convirtió en un punto de referencia para sus simpatizantes desde la presidencia de Jair Bolsonaro. Durante la marcha, los asistentes corearon consignas que vinculaban un eventual triunfo de Flávio con el regreso de su padre al Palacio del Planalto.

Acompañado por aliados políticos, entre ellos el diputado federal Nikolas Ferreira, el senador agradeció la participación de sus seguidores. Sostuvo que su campaña ya había hecho historia y manifestó confianza en una victoria electoral. El cierre también incluyó una oración: el candidato rezó un Padre Nuestro junto a los presentes.

Más temprano, el equipo de campaña había difundido un comunicado que presentaba la actividad como un homenaje a Jair Bolsonaro. El texto evocaba la carta con la que el expresidente designó a su hijo como representante del bolsonarismo y le encomendó transmitir la esperanza de un cambio entre los brasileños.

Con esa combinación de respaldo familiar, expresiones religiosas y críticas al oficialismo, Flávio Bolsonaro completó su última movilización de campaña en Río. La convocatoria reunió a su núcleo de seguidores antes de la votación que definirá la presidencia de Brasil.

Leé también

Lula y Flávio Bolsonaro confrontaron por economía y política argentina

Lula y Flavio Bolsonaro cerraron el debate entre acusaciones

Victoria Conte y Topa crearon un juego para compartir en familia