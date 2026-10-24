Newell's visita este sábado a San Lorenzo con la posibilidad de consolidarse entre los clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa desde las 19.15 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 de la Zona A, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports Premium.

El equipo rojinegro llega con 20 puntos y dentro de los puestos que dan acceso a la próxima instancia. San Lorenzo tiene 17 y busca acercarse a esa zona. La diferencia de tres unidades le da especial importancia al cruce en la recta final de la fase regular, cuando ambos necesitan sumar para sostener sus aspiraciones.

La formación de Newell's presenta dos modificaciones. El capitán Luca Regiardo regresa en lugar de Rodrigo Herrera, quien quedó afuera por una lesión. El otro cambio está en el lateral izquierdo de la defensa: Jerónimo Russo reemplaza a Franco Escobar.

La Lepra viene de vencer por 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese resultado le permitió llegar a esta jornada en zona de clasificación y prolongar un tramo de mayor regularidad: perdió apenas uno de sus últimos nueve encuentros. Ahora buscará sumar como visitante para evitar complicaciones en las fechas finales.

San Lorenzo también llega después de una victoria y atraviesa una secuencia de dos triunfos consecutivos. Primero superó por 1-0 a Deportivo Riestra y luego derrotó por 2-1 a Estudiantes de La Plata, con un gol agónico de Facundo Gulli. Esos resultados lo llevaron hasta los 17 puntos con los que afronta el compromiso.

Para el conjunto local, una nueva victoria significaría alcanzar la línea de Newell's y dar continuidad a su recuperación. El equipo rojinegro, en cambio, intentará conservar o ampliar la diferencia frente a un adversario que busca meterse en la misma pelea por los octavos de final.

El entrenador Rubén Darío Insua vuelve a contar con Alexis Cuello, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. La disponibilidad de Facundo Farías sigue en duda: arrastra una molestia física y será evaluado hasta último momento antes de definir su participación.

La terna arbitral se completa con los asistentes Pablo Gualtieri y Lucas Pardo, mientras que Gabriel Gutiérrez será el cuarto árbitro. Sebastián Bresba estará a cargo del VAR y Maximiliano López Monti cumplirá la función de AVAR.

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