Rosario Central aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura tras vencer 2 a 0 a Huracán en la fecha 14. Con dos jornadas por disputar, el equipo de Jorge Almirón consiguió una diferencia de puntos que le garantiza terminar entre los ocho clasificados de su zona.

El triunfo dejó al Canalla en la cima de su grupo y con el primer objetivo resuelto antes del cierre de la fase regular. Los dos encuentros restantes definirán su posición de ingreso a las instancias eliminatorias, pero ya no pondrán en juego su presencia en esa etapa.

La victoria también le permitió alcanzar los 56 puntos y quedar al frente de la tabla anual. Central tiene dos unidades de ventaja sobre Boca y Argentinos Juniors, aunque ambos cuentan con un partido menos. Esa diferencia de encuentros disputados mantiene abierta la pelea por el liderazgo del acumulado.

Boca debe enfrentar a Independiente, mientras que Argentinos Juniors tiene pendiente su compromiso ante Independiente Rivadavia. Los resultados de esos partidos pueden modificar el orden de los primeros puestos: cualquiera de los dos superaría la línea de Central si consigue una victoria.

Además del lugar que cada equipo ocupe en el Clausura, la tabla anual tiene en juego la clasificación internacional. Los tres mejores del acumulado obtendrán una plaza para la Copa Libertadores del próximo año. Central busca repetir el primer puesto que consiguió en esa tabla la temporada pasada, ahora con el pasaje a los playoffs ya asegurado.