Jockey Club enfrentará a Estudiantes de Paraná y Duendes se medirá con Santa Fe Rugby en las semifinales de Primera División del Torneo del Litoral. La última fecha modificó el orden de los clasificados, pero mantuvo esos emparejamientos. En Segunda, Logaritmo completó el cuadro de semifinalistas al derrotar por 24 a 20 a Los Caranchos.

Las semifinales del Top 10 están previstas para el sábado 7 de noviembre. Jockey, bicampeón defensor, y Estudiantes jugarán en el primer turno; luego se enfrentarán Duendes y Santa Fe Rugby. La cancha del Hipódromo aparece como sede prevista, aunque resta la oficialización conjunta del Comité Ejecutivo del TRL y Santa Fe Producciones. La final está programada para el sábado 14 de noviembre.

El triunfo de Jockey y las derrotas de Estudiantes y Santa Fe Rugby permitieron que el conjunto rosarino subiera al segundo puesto. Duendes terminó como líder con 65 puntos, seguido por Jockey con 62, Estudiantes con 61 y Santa Fe Rugby con 58. Esos cuatro equipos disputarán el título de la máxima categoría regional.

Detrás quedaron CRAI y GER, ambos con 51 puntos; Rowing, con 49; Universitario de Rosario, con 39; y Old Resian, con 33. Jockey de Venado Tuerto cerró la tabla con 18 unidades y jugará en Segunda División en 2027.

En el ascenso, Logaritmo se quedó con la cuarta plaza de la Copa de Oro después de superar a Los Caranchos por cuatro puntos. El equipo de Ibarlucea terminó con 11 unidades y deberá visitar en Esperanza a Alma Juniors, que encabezó las posiciones con 22.

La clasificación marca un cambio para Logaritmo, que hace un par de temporadas peleaba por evitar el descenso a la entonces Tercera División. Su plantel combina una base de jugadores jóvenes con referentes como Marcelo Carreño, Luciano Busso, Roy Lura y Emanuel Giacoponi. La conducción está a cargo de Julián González, de 34 años, en su primera experiencia como entrenador principal.

La otra semifinal de Segunda reunirá a Universitario de Santa Fe y CRAR de Rafaela. El equipo santafesino ganó el enfrentamiento entre ambos en la última fecha y obtuvo la localía para el próximo cruce. Terminó segundo con 17 puntos, uno más que los rafaelinos.

Los Caranchos, con siete unidades, y Provincial, con seis, completaron las posiciones de la Copa de Oro, cuya final también está prevista para el 14 de noviembre. En la Copa de Plata, Pampas fue campeón: sumó 16 puntos, al igual que La Salle. Luego quedaron Tilcara, con 15; GEP, con 12; San Nicolás Rugby, con 11; y Cha Roga, con 10.

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