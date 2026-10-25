Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron durante las primeras horas de este domingo 25 de octubre en el balotaje que define quién conducirá Brasil durante el próximo mandato. El presidente y candidato a la reelección sufragó en San Pablo, mientras que el senador opositor lo hizo en Río de Janeiro.

Ambos estuvieron acompañados por numerosos simpatizantes. La jornada electoral comenzó después de las grandes movilizaciones del sábado, en el cierre de una campaña marcada por la confrontación entre los dos espacios políticos.

La segunda vuelta enfrenta a Lula con el candidato del Partido Liberal, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar de la votación.

El antecedente inmediato es el resultado del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro terminó primero con el 47,03% de los votos válidos y Lula obtuvo el 45,16%. La distancia entre ambos fue de 1,87 puntos porcentuales. Esa diferencia dejó abierta la disputa, aunque el resultado de la primera vuelta no permite establecer quién se impondrá en el balotaje.

Para Lula, la elección representa la posibilidad de continuar al frente del gobierno. Su rival busca llegar a la Presidencia después de haber encabezado la votación inicial, sin alcanzar entonces los votos necesarios para evitar una segunda vuelta.

La información disponible al comienzo de la jornada daba cuenta del sufragio de los candidatos y de la presencia de sus seguidores, pero todavía no incluía resultados del balotaje ni cifras de participación.

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