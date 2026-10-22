Boca atraviesa un tramo decisivo de la temporada y Rodolfo Arruabarrena ya comenzó a definir cómo afrontará los próximos compromisos. Después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana con una victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el Maracaná, el conjunto de la Ribera deberá cambiar rápidamente el enfoque para visitar a Independiente.

El clásico se disputará este domingo 25 de octubre en el estadio Libertadores de América y aparece como una nueva oportunidad para que Boca sostenga su posición en la tabla anual, cuando restan solamente tres fechas para finalizar la fase regular del Torneo Clausura.

Arruabarrena apuesta por mantener la base titular

A pesar del desgaste que significó el encuentro internacional en Brasil, la intención del cuerpo técnico sería utilizar a los habituales titulares frente al Rojo.

Los futbolistas que participaron del compromiso ante Vasco da Gama finalizaron en buenas condiciones físicas, una circunstancia que permitiría al entrenador evitar una rotación importante.

La decisión todavía no está confirmada oficialmente y dependerá de las evaluaciones que realice el cuerpo técnico durante los entrenamientos previos al encuentro.

El regreso de Leandro Paredes, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia amplía las alternativas del Vasco, que ahora dispone de mayores posibilidades para conformar el mediocampo y distribuir las cargas físicas.

Las lesiones y los posibles regresos

Otra cuestión que sigue de cerca el cuerpo técnico es la recuperación de Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Ambos futbolistas continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y, de acuerdo con la información publicada, podrían volver a estar disponibles durante los primeros días de noviembre.

En principio, sus regresos estaban previstos para 2027, pero la evolución favorable abrió la posibilidad de acortar los tiempos.

De todas maneras, no existe una fecha oficial de reincorporación y cualquier regreso dependerá del alta médica.

Un calendario que obliga a Boca a definir prioridades

El clásico frente a Independiente será apenas el comienzo de una serie de compromisos que pueden determinar el cierre de la temporada.

Después del encuentro en Avellaneda, Boca deberá enfrentar a River y Defensa y Justicia por el campeonato local.

Además, tiene pendiente la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla.

El equipo también mantiene posibilidades de competir por el Torneo Clausura y, dependiendo de los resultados y las clasificaciones, por el Trofeo de Campeones.

El clásico, una prueba para la recta final

La planificación de Arruabarrena tendrá como eje sostener el rendimiento competitivo sin comprometer la condición física del plantel.

Por ahora, la información apunta a que Boca no reservaría masivamente a sus figuras frente a Independiente. La confirmación llegará con la convocatoria y la formación que presente el entrenador.

Mientras tanto, el Xeneize buscará sumar en Avellaneda para continuar bien ubicado en la tabla anual y llegar con margen deportivo a las definiciones de noviembre.