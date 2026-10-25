Rosario Central derrotó 2 a 0 a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y quedó como líder provisional de la Zona B y de la tabla anual. Emmanuel Coronel abrió el marcador en el primer tiempo y Ángel Di María amplió la diferencia en el complemento para asegurar el triunfo en Arroyito.

El equipo de Jorge Almirón consiguió su tercera victoria consecutiva y extendió a ocho partidos su serie sin derrotas. Además, ganó seis de sus últimos siete encuentros. La continuidad en la cima quedó sujeta a los resultados de Boca y Argentinos, que todavía debían disputar sus compromisos de la fecha.

Central construyó la ventaja a partir de un primer tiempo en el que encontró profundidad por las bandas. Jaminton Campaz tuvo una participación importante sobre la izquierda, acompañado por Agustín Sández, mientras Di María intervino desde la derecha. En un desarrollo intenso, con ambos equipos cruzando rápidamente la mitad de la cancha, el local generó las aproximaciones más peligrosas.

La apertura del marcador llegó con una acción de Campaz. El colombiano desbordó por izquierda y envió un centro al área. Coronel apareció por detrás de Enzo Copetti y conectó de cabeza para poner en ventaja al Canalla, que sostuvo esa diferencia hasta el descanso.

Huracán mantuvo la disputa y obligó a Central a trabajar para conservar el resultado. Los cruces individuales y la pelea por la pelota marcaron varios pasajes del encuentro. En el complemento, el visitante creó situaciones de peligro y exigió intervenciones de Jeremías Ledesma, mientras el equipo de Almirón buscaba una oportunidad para ampliar la diferencia.

El segundo gol nació de una recuperación de Franco Ibarra. El mediocampista ganó una pelota disputada y asistió a Di María, que convirtió para establecer el 2 a 0 y resolver el partido.

Ibarra también dejó una baja confirmada para el próximo compromiso: llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una suspensión. Central afrontará ese encuentro con una racha de ocho presentaciones invicto y después de una victoria que lo sostuvo en la pelea por ambas tablas.

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