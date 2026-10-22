El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad una ordenanza que permite a los establecimientos de diversión nocturna solicitar el uso transitorio de espacios públicos frente a sus locales. La medida busca ordenar el estacionamiento de motos y otras necesidades operativas durante la noche, sin reducir la disponibilidad de esos sectores durante el día.

La autorización podrá utilizarse únicamente desde las 20 y hasta el horario máximo permitido para cada rubro, de acuerdo con la ordenanza 4668/2015, que regula la actividad nocturna. Los espacios deberán estar delimitados con un vallado móvil, cuya colocación, retiro y conservación quedarán a cargo del comercio.

La norma contempla situaciones que se presentan en bares, pubs y otros establecimientos nocturnos que no cuentan con un estacionamiento exclusivo para motos en sus inmediaciones o donde los lugares disponibles resultan insuficientes en los horarios de mayor concurrencia. El mecanismo permitirá disponer de sectores eventuales según la demanda, siempre con la autorización municipal correspondiente.

Aunque el ordenamiento de las motos es uno de sus ejes, el alcance de la ordenanza incluye distintas funciones vinculadas con el funcionamiento de los establecimientos. Entre los usos previstos figura el estacionamiento de motocicletas del personal y de prestadores de servicios para la actividad, como los cadetes.

También podrán delimitarse áreas para el ascenso y descenso de personas con discapacidad o movilidad reducida. Otra posibilidad es habilitar sectores de detención breve para la llegada de protagonistas o participantes principales de eventos.

La disposición incluye, además, otros espacios operativos que sean estrictamente necesarios para garantizar la seguridad, la accesibilidad, la organización y la fluidez del funcionamiento del local. El permiso queda limitado al espacio público lindante con su frente y a las funciones autorizadas.

El carácter transitorio de estos sectores es central para el objetivo de la medida: atender las necesidades de la actividad nocturna mediante delimitaciones que puedan retirarse al finalizar el horario autorizado.

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