Un hombre fue aprehendido durante la noche del miércoles 21 de octubre en la localidad de Melincué, luego de protagonizar un episodio en el que, según la información policial, habría provocado daños en una vivienda y amenazado de muerte a sus ocupantes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 1.ª y se desarrolló en el barrio Autoconstrucción, donde los efectivos acudieron después de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre una situación de conflicto.

La intervención policial en el barrio Autoconstrucción

De acuerdo con el reporte policial, al llegar al lugar los uniformados encontraron a un hombre que sostenía un objeto contundente y exigía que las personas que se encontraban dentro del inmueble salieran de la vivienda.

En esas circunstancias, el individuo habría proferido amenazas de muerte contra los ocupantes, además de haber ocasionado daños en una ventana de la propiedad.

Ante la situación, los efectivos le dieron la voz de alto y le ordenaron que depusiera su actitud. Sin embargo, según la información suministrada, el hombre no acató las indicaciones.

Finalmente, el personal policial procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía dispuso medidas de protección para la familia

Tras la intervención policial, se dio conocimiento de lo ocurrido a la fiscal Susana Pepino, quien dispuso que se le formara una causa al hombre por los presuntos delitos de daño, amenazas y resistencia a la autoridad.

Además, la representante del Ministerio Público de la Acusación ordenó una prohibición de acercamiento hacia la víctima y su grupo familiar.

La medida busca impedir nuevos contactos o situaciones de conflicto mientras avanza la investigación de los hechos denunciados.

Por el momento, no se informó públicamente si existía algún vínculo previo entre el sospechoso y las personas que se encontraban en la vivienda. Tampoco se precisaron las circunstancias que habrían desencadenado el episodio.

Cómo continúa la investigación

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias del hecho y evaluar las responsabilidades penales correspondientes.

La información difundida no menciona personas lesionadas ni aporta detalles sobre la situación procesal posterior del aprehendido.

La investigación continuará con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras permanece vigente la medida de protección dispuesta para la familia afectada, según lo informado.