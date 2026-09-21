La llegada de Uber a Venado Tuerto abrió una nueva etapa en la discusión por la regulación del transporte de pasajeros y esta semana será clave para avanzar en una ordenanza que incluya a taxis, remises y aplicaciones.

El servicio de Uber ya comenzó a funcionar en la ciudad y, ante este escenario, concejales y representantes del Ejecutivo municipal trabajan sobre un borrador para actualizar una normativa que acumula modificaciones desde hace varias décadas.

La discusión continuará este martes 22 de septiembre y está previsto que el miércoles puedan volver a participar representantes de taxis y remises. El objetivo es buscar consensos antes de avanzar con una redacción definitiva.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparece la posibilidad de que todos los vehículos afectados al transporte de pasajeros cuenten con una identificación. Una de las opciones estudiadas es incorporar un código QR que permita al usuario consultar los datos del automóvil, su propietario o el conductor.

Otro punto que forma parte del borrador es el esquema tarifario. Actualmente el Municipio establece la bajada de bandera y el valor de la ficha para taxis y remises. Con el funcionamiento de las aplicaciones, se analiza la posibilidad de avanzar hacia una tarifa de referencia que permita mayores márgenes para definir el precio del viaje.

Este punto todavía no fue aprobado y forma parte de las alternativas en discusión.

También se estudian modificaciones relacionadas con los controles municipales, los seguros obligatorios, la antigüedad de los vehículos y los requisitos que deben cumplir las remiserías.

La discusión se profundizó a partir del inicio de operaciones de Uber en Venado Tuerto. Taxistas y remiseros vienen planteando su preocupación por las diferencias entre las exigencias que enfrenta el transporte tradicional y las condiciones bajo las cuales funcionan las plataformas digitales.

Por otro lado, desde el Municipio se manifestó anteriormente la intención de permitir el funcionamiento de aplicaciones, aunque incorporándolas dentro de un marco regulatorio local.

La ordenanza todavía se encuentra en proceso de elaboración. Las reuniones previstas para esta semana serán determinantes para conocer qué puntos logran consenso y cuáles deberán continuar en discusión antes de llegar al recinto del Concejo Municipal.