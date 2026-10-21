Atlético Mineiro enfrentará a Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026 sin Alan Franco, expulsado durante la revancha de la semifinal ante Montevideo City Torque. El mediocampista ecuatoriano recibió la tarjeta roja por un codazo a un rival y quedó fuera del partido por el título.

El equipo brasileño perdió 2-0 en Uruguay, pero hizo valer el triunfo por 3-0 que había conseguido como local. Con un resultado global de 3-2, el conjunto dirigido por el argentino Eduardo Domínguez aseguró su clasificación al encuentro decisivo, que se disputará en Barranquilla.

La expulsión de Franco se produjo a los 75 minutos, cuando el marcador todavía estaba 0-0. El exjugador de Talleres saltó a disputar una pelota y golpeó con el codo en la cara a un adversario. Sus compañeros reclamaron la decisión, pero el árbitro mantuvo la sanción.

El volante ya había recibido una tarjeta amarilla a los 58 minutos. Su salida dejó a Mineiro con diez futbolistas para afrontar el tramo final de una serie que había comenzado con una ventaja de tres goles.

Kevin Silva y Gary Kagelmacher marcaron los tantos de Montevideo City Torque en la revancha. La victoria del conjunto uruguayo no alcanzó para revertir la diferencia acumulada en el primer encuentro y el pase quedó en manos de los brasileños.

La ausencia del ecuatoriano, que disputó el último Mundial con su selección, obligará a Domínguez a modificar el mediocampo para enfrentar a Boca. Mineiro buscará su primer título en la Copa Sudamericana después de haber perdido la final del año anterior.

Leé también

Mamady Cissé: la historia del guineano que busca consolidarse en Atlético Mineiro

Atlético Mineiro visita a City Torque y busca ser rival de Boca

Atlético Mineiro eliminó a Santos y hubo polémica por los festejos