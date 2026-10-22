Banco Santa Fe anunció una propuesta para empresas y PyMEs que elijan a la entidad para administrar sus Fondos de Asistencia Laboral (FAL). El beneficio principal consiste en un reintegro de hasta $280.000 para la empresa por cada nuevo empleado que comience a cobrar sus haberes en el banco.

Según la propuesta difundida por la entidad, el incentivo se combina con bonificaciones en la cuenta destinada a gestionar esos fondos y en el paquete de servicios para empresas. Todos los beneficios están sujetos a bases y condiciones: el importe anunciado es un máximo y no un pago fijo garantizado por cada trabajador.

Para la cuenta FAL, el banco ofrece una bonificación del 100% de las comisiones durante 12 meses. Además, las empresas que contraten el servicio de pago de haberes podrán acceder a un paquete empresarial sin costos por seis meses. Se trata de dos beneficios con plazos distintos, vinculados a los servicios incluidos en la oferta.

El reintegro está dirigido al empleador y se encuentra asociado a la incorporación de empleados al servicio de cobro de sueldos de Banco Santa Fe. La información difundida no detalla las condiciones que determinan el monto a recibir en cada caso, por lo que las empresas interesadas deberán consultar las bases para conocer su alcance.

La iniciativa también incluye asesoramiento sobre la implementación y el funcionamiento de los FAL. De acuerdo con lo informado por el banco, más de 500 clientes participaron semanas atrás de una charla virtual en la que especialistas de la entidad explicaron la reglamentación de los fondos y respondieron consultas.

Las empresas pueden solicitar la apertura de la cuenta FAL mediante un trámite que el banco presenta como completamente digital. El formulario y las bases y condiciones de la propuesta están disponibles en www.bancosantafe.com.ar/empresas/inversiones/fal-formulario.

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