Los medios estatales de Corea del Norte difundieron imágenes de Kim Jong-un durante una recorrida por una exposición de ropa y calzado, después de que circularan rumores sobre su muerte. Las fotografías publicadas por el periódico oficial Rodong Sinmun lo muestran acompañado por su hija, Kim Ju-ae, y un grupo de funcionarios.

La publicación volvió a mostrar al dirigente en una actividad oficial, aunque no se conoce con precisión cuándo fueron tomadas las imágenes. Esa limitación impide establecer, únicamente a partir de las fotografías, la fecha de la recorrida o su estado de salud actual.

Las versiones habían sido difundidas por Wanjun Xie, un disidente chino que vive en Estados Unidos y se presenta como presidente del Partido Democrático Chino, una organización prohibida por las autoridades de su país. Xie aseguró que Kim había sido internado en un hospital de Pekín, en coma por una hemorragia cerebral, y que posteriormente había fallecido. No presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Los servicios de inteligencia de Corea del Sur, por su parte, dijeron a la agencia Yonhap que no tenían información que sustentara el rumor. La versión del fallecimiento quedó así sin respaldo verificable en el material disponible.

El acceso limitado a información sobre la conducción norcoreana dificulta la comprobación independiente de este tipo de episodios. Los rumores sobre la salud de Kim ya habían provocado atención internacional en otras ocasiones, especialmente durante períodos en los que no aparecía públicamente.

En 2020, un conocido desertor norcoreano afirmó estar casi completamente seguro de que el dirigente había muerto después de una cirugía cardiovascular. Kim reapareció poco después y aquella versión quedó desmentida.

La incertidumbre sobre una eventual sucesión también forma parte del contexto. La familia Kim gobierna Corea del Norte desde hace tres generaciones. Kim Il-sung preparó durante décadas a su hijo Kim Jong-il para asumir el poder, por lo que la transición estaba consolidada cuando murió, en 1994.

La preparación de Kim Jong-un fue más acelerada. Su ascenso dentro de la estructura de poder se produjo después del accidente cerebrovascular que sufrió su padre en 2008. Cuando Kim Jong-il murió, en 2011, su hijo ya era reconocido públicamente como sucesor.

Actualmente, los servicios de inteligencia surcoreanos consideran que Kim podría estar preparando a su hija para sucederlo. Kim Ju-ae apareció con mayor frecuencia en actos oficiales y exhibiciones militares, pero esa interpretación no equivale a una designación. Su eventual sucesión no está confirmada y no fue nombrada formalmente heredera.