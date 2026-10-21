La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana 2026 generó repercusiones en el fútbol argentino. Después de la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, publicó un mensaje de felicitación dirigido al club y a su presidente, Juan Román Riquelme.

El dirigente también incluyó en su reconocimiento a la Comisión Directiva, los futbolistas, el cuerpo técnico y los simpatizantes del conjunto azul y oro, que volverá a disputar una definición continental.

La publicación se conoció este miércoles 21 de octubre, pocas horas después del encuentro disputado en Brasil, que le permitió al equipo argentino asegurar su lugar en el partido decisivo.

El mensaje de Tapia para Boca y Riquelme

A través de sus redes sociales, el titular de la AFA expresó:.

El mensaje tuvo un carácter institucional y puso el acento en la posibilidad de que un equipo argentino vuelva a conquistar una competencia organizada por la Conmebol.

Además, la mención directa a Riquelme formó parte del reconocimiento del presidente de la AFA a las autoridades de Boca, aunque no se informaron conversaciones posteriores entre ambos dirigentes.

Boca buscará volver a ganar un título internacional

El equipo xeneize llegó a esta instancia después de superar a Vasco da Gama por 3-1 en el Maracaná, resultado que le permitió avanzar a la final del certamen.

La definición está prevista para el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde Boca intentará sumar una nueva conquista a su historial internacional.

El club ya obtuvo la Copa Sudamericana en dos oportunidades consecutivas, en 2004 y 2005. Desde entonces, no volvió a levantar ese trofeo.

Por otro lado, su última consagración internacional fue en la Copa Libertadores 2007, cuando venció a Gremio de Brasil en la final.

De conseguir el título en esta edición, Boca pondría fin a una espera de 19 años sin conquistas internacionales y alcanzaría su tercera Copa Sudamericana.

Los antecedentes recientes de los equipos argentinos

La posibilidad de una nueva consagración también se relaciona con los resultados obtenidos por otros clubes argentinos durante los últimos años.

Racing fue el último representante nacional en conquistar la Copa Sudamericana, después de derrotar 3-1 a Cruzeiro en la final de 2024, disputada en Asunción.

Anteriormente, Defensa y Justicia se consagró campeón en 2020 frente a Lanús, mientras que Independiente consiguió el título en 2017 ante Flamengo. River Plate también había ganado la competencia en 2014 contra Atlético Nacional.

En este marco, el saludo de Tapia se inscribe en el reconocimiento de la AFA a la participación de los clubes argentinos en las competencias continentales.

Boca, mientras tanto, tendrá un mes para preparar el encuentro decisivo, administrar las cargas físicas de su plantel y definir su estrategia para intentar cerrar la temporada con un título internacional.