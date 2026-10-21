Boca Juniors consiguió su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil. Leandro Paredes fue uno de los protagonistas de la jornada: ingresó durante el segundo tiempo y convirtió el gol que aseguró el pase a la definición continental.

El mediocampista volvió a competir apenas once días después de sufrir un desgarro grado II en los isquiotibiales de su pierna derecha. Su participación representaba una decisión importante para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, que optó por utilizarlo durante la segunda mitad del encuentro.

Paredes reemplazó a Rodrigo Battaglia a los 12 minutos del complemento y, cuando faltaban dos minutos para el cierre del tiempo reglamentario, convirtió mediante un remate desde afuera del área.

El resultado le permitió a Boca avanzar a la final programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Cómo será el manejo físico de Paredes

La principal preocupación de Boca pasa ahora por la recuperación completa de su capitán. Aunque pudo jugar ante Vasco da Gama sin manifestar molestias evidentes, el regreso a la competencia no implica necesariamente que esté preparado para disputar 90 minutos.

Arruabarrena explicó después del encuentro que la decisión de hacerlo ingresar estuvo relacionada con el desarrollo del partido y el desgaste acumulado por el rival.

"Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy", señaló el entrenador.

Por el momento, no se informó oficialmente un esquema de minutos para los próximos compromisos. La posibilidad de que Paredes alterne titularidades, suplencias o descansos dependerá de su evolución y de las evaluaciones del cuerpo médico.

Los partidos que Boca tendrá antes de la final

El calendario presenta compromisos relevantes para el equipo de Arruabarrena.

El domingo 25 de octubre visitará a Independiente en Avellaneda, mientras que el 1 de noviembre recibirá a River en La Bombonera. Posteriormente enfrentará a Defensa y Justicia, en el cierre de la etapa que computa para la Tabla Anual de la Liga Profesional.

Según la información publicada, Boca comparte el primer puesto de esa clasificación con Argentinos Juniors, ambos con 54 unidades. La ubicación resulta importante por la posibilidad de obtener un título y asegurar la participación en la próxima Copa Libertadores.

Además, el sábado 14 de noviembre tiene previsto enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, apenas una semana antes de la definición continental.

Un mes para llegar en condiciones a Barranquilla

La administración de las cargas físicas será uno de los aspectos centrales durante las próximas semanas.

Boca deberá equilibrar la necesidad de contar con Paredes en encuentros determinantes y el objetivo de evitar una recaída muscular antes de la final.

La decisión sobre su presencia en cada partido quedará sujeta a la evolución del jugador. Mientras tanto, el equipo afrontará una etapa en la que también estarán en juego sus aspiraciones en el torneo local y la Copa Argentina.