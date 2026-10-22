La ciudad de Rufino fue escenario de un encuentro regional de atletismo adaptado que reunió a deportistas, profesores, familiares y representantes de distintas instituciones. La actividad se realizó el sábado 17 de octubre en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) N.º 18, ubicado en Saavedra 250.

La jornada comenzó a las 10 de la mañana y fue organizada por la Escuela de Deporte Adaptado Municipal, con el objetivo de generar un espacio de participación deportiva e intercambio entre instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Durante el encuentro, los participantes compartieron actividades atléticas y recibieron el acompañamiento de docentes, familiares y autoridades locales.

Delegaciones de Santa Fe y Córdoba participaron del encuentro

La convocatoria reunió a representantes de diferentes localidades, lo que permitió ampliar el intercambio entre escuelas y programas vinculados al deporte adaptado.

Entre las instituciones participantes estuvieron Santa Francisca, La Cesira, Tendiendo Puentes de Venado Tuerto, CIAD, PRAMAD de Venado Tuerto y la Escuela Municipal de Deporte Adaptado Amanecer, de Laboulaye, provincia de Córdoba.

La presencia de estas delegaciones permitió compartir experiencias de trabajo y fortalecer los vínculos entre organizaciones que promueven el acceso a la actividad física.

Además de las competencias, el encuentro incluyó momentos de convivencia entre los deportistas y sus acompañantes, en un espacio pensado para favorecer la participación de todos los asistentes.

El intendente Natalio Lattanzi acompañó la actividad

El intendente de Rufino, Natalio Lattanzi, estuvo presente durante el desarrollo de la jornada y participó de la entrega de medallas a los atletas.

A través de un mensaje difundido con motivo del encuentro, el mandatario agradeció la presencia de las instituciones que llegaron desde otras localidades.

“Felicitaciones a todas las delegaciones que formaron parte: La Cesira, Santa Francisca, Tendiendo Puentes de Venado Tuerto, CIAD, PRAMAD de Venado Tuerto y la Escuela Municipalidad de Deporte Adaptado Amanecer de Laboulaye. Gracias por venir a compartir esta jornada de deporte y encuentro”, expresó.

El deporte adaptado como espacio de participación e integración

Este tipo de encuentros permite que personas con discapacidad accedan a experiencias deportivas compartidas, con actividades adecuadas a sus posibilidades y necesidades.

Al mismo tiempo, ofrece oportunidades para que docentes y responsables de diferentes instituciones intercambien experiencias y mantengan vínculos de trabajo.

La participación de familiares también forma parte de estas jornadas, ya que acompaña el proceso deportivo y contribuye a sostener las actividades de las distintas escuelas.

En Rufino, el encuentro permitió reunir a instituciones de la región en una misma propuesta, con el atletismo como actividad central.

La jornada concluyó con el reconocimiento a los participantes mediante la entrega de medallas. No se difundieron clasificaciones ni resultados individuales, por lo que el balance informado estuvo centrado en la participación y el intercambio entre las delegaciones.