El Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto incorporará un consultorio especializado para personas con enfermedad renal crónica avanzada. La apertura forma parte de una ampliación de la red pública de Santa Fe, que sumará cinco espacios de atención dentro del programa CERCA para mejorar el diagnóstico, el seguimiento y el acceso oportuno a tratamientos.

La iniciativa quedó formalizada mediante un convenio entre el Ministerio de Salud provincial y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). El acuerdo apunta a ampliar la cobertura territorial y fortalecer el trabajo interdisciplinario en los hospitales públicos.

Además del consultorio venadense, se incorporarán otros cuatro: uno en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), otro en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la capital provincial, y dos en los hospitales de niños Zona Norte y Víctor J. Vilela, de Rosario. Se sumarán al espacio que ya funciona en el Hospital Provincial de Rosario.

El programa está dirigido a identificar y acompañar a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada antes de que requieran diálisis. Para eso, contempla protocolos comunes, controles continuos y equipos integrados por profesionales de nefrología, enfermería, trabajo social, psicología y nutrición. El objetivo es intentar retrasar el deterioro de la función renal y reducir las complicaciones.

Durante la firma del convenio en la Sede de Gobierno de Rosario, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, destacó que la ampliación permitirá acompañar en mejores condiciones el diagnóstico y la definición del tratamiento. También planteó la necesidad de unificar criterios técnicos entre los hospitales y descentralizar la atención especializada.

La vicepresidenta del Incucai, Gabriela Hidalgo, explicó que la intervención previa al inicio de la diálisis permite evaluar las alternativas terapéuticas disponibles y, cuando corresponda, facilitar el acceso a un trasplante preventivo. Asimismo, valoró la incorporación de tres hospitales pediátricos a la estrategia.

La directora provincial del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, precisó que el registro de la red de laboratorios de Santa Fe identificó a 1.149 personas adultas con enfermedad renal crónica avanzada entre enero y agosto de 2026.

Andrada también señaló que una de cada ocho personas en el país tiene enfermedad renal crónica y que solo el 10% conoce su diagnóstico. Según sostuvo, la incorporación al esquema nacional permitirá reforzar el trabajo entre los efectores y establecer un registro común para orientar las intervenciones y el seguimiento de los pacientes.

Leé también

Un operativo multiorgánico movilizó a Venado Tuerto y permitió realizar tres trasplantes

Tres detenidos por microtráfico en Venado Tuerto

Leo Calaianov acompañó el 118° aniversario del Hospital Alejandro Gutiérrez