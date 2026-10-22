Una falla en instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) provocó este jueves 22 de octubre un corte del suministro eléctrico que alcanzó a seis localidades del sur de Santa Fe. El inconveniente comenzó alrededor de las 8:00 y afectó a distintas comunidades abastecidas desde la Estación Transformadora ubicada en Firmat.

Las localidades comprendidas por la interrupción son Cañada del Ucle, Berabevú, Gödeken, Los Quirquinchos, Chañar Ladeado y Cafferata.

De acuerdo con la información difundida por Región360, el problema se originó por un corte de puente en el pórtico de la Estación Transformadora de Firmat, una instalación que forma parte de la infraestructura utilizada para distribuir energía eléctrica hacia diferentes sectores de la región.

Los trabajos para recuperar el suministro

Según las fuentes consultadas por el medio regional, alrededor de las 9:00 el personal técnico de la EPE de Firmat se encontraba a la espera de una autorización del centro de control para poder intervenir sobre las instalaciones afectadas.

La demora estaba relacionada con cuestiones operativas internas, debido a que el sector donde se produjo la falla corresponde a otra jurisdicción técnica de la empresa distribuidora.

Por ese motivo, antes de comenzar la reparación era necesario contar con las autorizaciones correspondientes para trabajar de manera coordinada.

Una vez habilitada la intervención, la estimación inicial indicaba que los trabajos podrían demandar aproximadamente una hora.

Sin embargo, ese plazo no representa un horario confirmado para la normalización del servicio, ya que depende del momento en que los operarios puedan comenzar las tareas y de las condiciones que encuentren en el lugar.

Seis localidades alcanzadas por el inconveniente

La interrupción comprendió a distintas poblaciones del departamento Caseros y su zona de influencia, generando inconvenientes en hogares, comercios y actividades que dependen del suministro eléctrico.

Hasta el momento de la información difundida, no se habían precisado detalles sobre la cantidad total de usuarios afectados ni sobre posibles daños adicionales en las instalaciones.

Tampoco se informó oficialmente si el desperfecto estuvo vinculado con las condiciones meteorológicas registradas en la región durante la jornada.

En este marco, resulta importante diferenciar la causa técnica señalada por las fuentes consultadas de cualquier posible relación con el clima, que permanece sin confirmar.

A la espera de la normalización

La prioridad de la intervención técnica es reparar el sector afectado y restablecer el suministro en las localidades involucradas.

La información disponible no permite establecer si la restitución será simultánea en las seis poblaciones o si se realizará de manera progresiva.

Por el momento, se aguarda una actualización de la Empresa Provincial de la Energía que permita conocer el avance de los trabajos y confirmar cuándo quedará normalizado el servicio.