Titulares y trabajadores de comercios de Firmat participaron el 21 de octubre de una capacitación sobre marketing sensorial y armado de vidrieras en el Centro Económico Firmat (CEF). El taller, denominado “Tu local, tu mejor vendedor”, estuvo a cargo del licenciado Ezequiel Coello y se centró en herramientas para mejorar la experiencia de compra y favorecer las ventas.

Uno de los principales ejes fue el diseño de los espacios de exhibición. Durante la actividad se analizaron fachadas y vidrieras de los negocios representados por los asistentes, lo que permitió trabajar sobre ejemplos concretos del comercio local.

A partir de esos casos, los participantes intercambiaron ideas y propuestas para dar mayor visibilidad a los productos y atraer la atención de quienes pasan frente a los establecimientos. La dinámica vinculó los contenidos de la capacitación con los espacios que los comerciantes utilizan diariamente para mostrar su oferta.

El encuentro también abordó el marketing sensorial y el papel de los detalles del entorno en la experiencia del consumidor. El enfoque de la formación estuvo puesto en reconocer oportunidades de mejora dentro del local y en su presentación hacia la calle.

Desde el CEF señalaron que mejorar la experiencia de compra puede generar más oportunidades de venta. Ese planteo fue el objetivo de la capacitación; el material disponible no informa resultados comerciales posteriores a la actividad.

La institución agradeció la participación de Coello y de los comerciantes, y reafirmó su intención de sostener instancias de formación para acompañar el desarrollo del comercio firmatense.

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