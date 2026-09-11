Banco Santa Fe anunció una nueva línea de créditos hipotecarios UVA destinada a la compra de primera vivienda, con una tasa de UVA + 7,5% para clientes que acrediten sus salarios en la entidad.

La propuesta estará disponible desde la próxima semana e incluye préstamos de hasta 150.000 UVAs, con un plazo máximo de financiación de 20 años. Según informó el banco, el proceso de solicitud será completamente digital.

La línea está orientada exclusivamente a personas que perciban sus haberes en Banco Santa Fe. Desde la entidad señalaron que la reducción de la tasa busca ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento para quienes buscan adquirir su primera vivienda.

Además, el banco indicó que forma parte del programa de financiamiento hipotecario impulsado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. En ese marco, Banco Santa Fe fue una de las entidades seleccionadas en la primera licitación, donde se distribuyeron $200.000 millones entre 13 bancos.

El sistema UVA establece que el capital del crédito se actualiza según el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo, una modalidad que permite ofrecer cuotas iniciales más bajas respecto de otros esquemas tradicionales, aunque implica que el saldo de deuda y las cuotas pueden variar con la evolución de la inflación.

Desde el banco destacaron las condiciones de la nueva propuesta y señalaron que apunta a acompañar a familias que buscan acceder a su primera propiedad. Por otro lado, especialistas del mercado suelen remarcar que quienes toman créditos ajustados por UVA deben evaluar la evolución futura de sus ingresos frente a la actualización de las cuotas.

La nueva línea se suma a otras alternativas hipotecarias que distintas entidades financieras vienen ofreciendo en los últimos meses, en un contexto de recuperación de este tipo de préstamos después de varios años de baja disponibilidad.