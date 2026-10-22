Una investigación por una serie de robos calificados cometidos en distintas localidades del departamento General López y la región de Firmat derivó en un operativo policial realizado el miércoles 21 de octubre en la provincia de Córdoba. Los procedimientos incluyeron 11 allanamientos, dos detenciones y el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa.

Las medidas se llevaron adelante en las localidades cordobesas de Río Cuarto y Las Albahacas, bajo la dirección de la fiscal Mayra Vuletic, coordinadora de fiscales de Venado Tuerto.

De acuerdo con la información difundida, la investigación comprende hechos denunciados en Venado Tuerto, Santa Isabel, Teodelina, María Teresa y Chapuy, además de otras localidades de la región de Firmat.

La pesquisa también alcanza a poblaciones de Córdoba, entre ellas Arias, Cavanagh, Corral de Bustos y Alejo Ledesma.

Once allanamientos en territorio cordobés

El operativo comenzó alrededor de las 5 de la mañana del miércoles y contempló el cumplimiento de cuatro órdenes de allanamiento en Río Cuarto y otras siete en Las Albahacas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Córdoba, con participación de personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC), dependiente del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.

Las medidas fueron el resultado de tareas desarrolladas previamente por el Distrito Operativo de Investigaciones de Venado Tuerto, que incluyeron relevamientos de domicilios, identificación de moradores y recopilación de información incorporada a la causa.

Dos detenidos y una orden de captura

En Río Cuarto, los procedimientos finalizaron con la detención de dos personas y el secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.

Por otro lado, en Las Albahacas también se incautaron objetos que serán analizados para determinar su posible relación con los hechos investigados.

Además, por disposición de la fiscal interviniente, se emitió una orden de captura contra un hombre cuya identidad no fue difundida en la información disponible.

Hasta el momento, no se precisó qué elementos fueron secuestrados, cuántos hechos delictivos se investigan ni cuál sería la participación atribuida a cada sospechoso.

Tampoco se informó sobre eventuales imputaciones o medidas cautelares posteriores a las detenciones.

Una investigación que involucra a varias localidades

La causa se encuentra vinculada con presuntos robos calificados cometidos en despoblado y en banda, una figura penal que contempla determinadas circunstancias agravantes en la comisión de estos delitos.

La investigación abarca localidades de dos provincias, por lo que fue necesaria la coordinación entre organismos policiales y judiciales de Santa Fe y Córdoba.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Policía Judicial de Córdoba para las diligencias correspondientes.

Por el momento, la información difundida no permite establecer si todos los hechos fueron cometidos por las mismas personas o si existen distintas responsabilidades dentro de la investigación.

Cómo continúa la causa

La investigación permanece bajo la dirección de la fiscal Mayra Vuletic, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados y en la identificación de posibles responsables.

Entre los próximos pasos podrían encontrarse nuevas medidas judiciales y actuaciones relacionadas con la orden de captura pendiente.

Las personas detenidas permanecen alcanzadas por el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine sus responsabilidades.