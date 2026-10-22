El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. El proceso tendrá entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado nacional Máximo Kirchner.

La primera audiencia se desarrollará en la Sala AMIA, bajo la conducción del Tribunal Oral Federal N.º 5.

el debate se realizará después de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de ambos expedientes.

Las investigaciones se encuentran vinculadas con presuntas maniobras de lavado de activos mediante operaciones comerciales y contratos relacionados con sociedades de la familia Kirchner. Estas imputaciones constituyen hipótesis de la acusación que deberán ser examinadas durante el proceso.

Cristina y Máximo Kirchner podrán participar virtualmente

Una de las decisiones adoptadas antes del inicio fue autorizar a Cristina y Máximo Kirchner a intervenir mediante videoconferencia en la primera jornada.

La resolución contó con los votos favorables de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti se pronunció en disidencia.

En el caso de Máximo Kirchner, la defensa solicitó esta modalidad para compatibilizar su participación con las obligaciones parlamentarias. Por su parte, los representantes de Cristina Kirchner plantearon la necesidad de evitar el operativo de traslado desde el domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Sin embargo, la autorización no se extenderá automáticamente al resto del debate. El tribunal estableció que las audiencias serán presenciales y que cualquier excepción deberá estar debidamente justificada.

Un juicio con 19 acusados y más de 300 testigos inicialmente propuestos

El proceso reúne a 19 personas, entre ellas los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La planificación judicial contempla tres jornadas semanales de audiencias: lunes, viernes y sábados. Además, los magistrados reservaron la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad de incorporar la segunda, para evitar interrupciones prolongadas.

Otro aspecto de la organización es la cantidad de testigos. Los dos expedientes acumulaban inicialmente más de 300 personas propuestas para declarar, aunque las partes acordaron reducir esa nómina con el objetivo de agilizar el procedimiento.

Qué se discutirá durante el debate

Las causas Hotesur y Los Sauces están relacionadas con operaciones comerciales de empresas vinculadas a la familia Kirchner y sus relaciones contractuales con empresarios.

La acusación deberá presentar las pruebas que considere pertinentes para sostener las imputaciones. Las defensas, por su parte, tendrán la oportunidad de cuestionar esos elementos, ofrecer sus argumentos y ejercer los derechos procesales correspondientes.

La primera jornada estará destinada principalmente a la lectura de las acusaciones y de los requerimientos de elevación a juicio.

A partir de allí comenzará una etapa de audiencias cuya duración dependerá de la producción de pruebas, las declaraciones testimoniales y las decisiones del tribunal.

El proceso se desarrollará bajo el principio de presunción de inocencia respecto de las imputaciones que se juzgan, hasta que exista una sentencia que determine las responsabilidades correspondientes.