La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina comienza a tomar forma. Después del Mundial 2026, las conversaciones entre el entrenador santafesino y la Asociación del Fútbol Argentino avanzaron y todo indica que podría alcanzarse un acuerdo durante la próxima fecha FIFA de noviembre.

La propuesta contempla una renovación inicial hasta 2028, con una opción para prolongar el vínculo por otros dos años. De concretarse esa extensión, Scaloni podría dirigir a la Albiceleste en el Mundial 2030, lo que representaría su tercera participación mundialista como entrenador del seleccionado.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la firma del contrato ni se difundieron detalles económicos.

Un contrato pensado para sostener el proyecto

La estructura del acuerdo permitiría mantener al entrenador durante el próximo ciclo competitivo, que incluye la Copa América 2028, y evaluar posteriormente la continuidad hasta el Mundial 2030.

De acuerdo con la información publicada, la cláusula de extensión tendría características que facilitarían su aplicación después del torneo continental. Sin embargo, las condiciones definitivas todavía no fueron comunicadas oficialmente.

La intención de ambas partes sería sostener el trabajo iniciado en 2018, cuando Scaloni asumió de manera interina después de la salida de Jorge Sampaoli.

Desde entonces, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, alcanzó la final del Mundial 2026, donde terminó como subcampeón.

Walter Samuel, otro punto pendiente

Una de las cuestiones que todavía deben resolverse está relacionada con la composición del cuerpo técnico.

La intención es conservar el equipo de trabajo que acompañó a Scaloni durante los últimos años, aunque la continuidad de Walter Samuel no está completamente asegurada.

El ayudante de campo analiza su futuro profesional y el entrenador ya se refirió públicamente a esa posibilidad.

Scaloni reconoció la importancia de Samuel dentro de su estructura de trabajo, pero también manifestó que respetará cualquier decisión personal que tome.

Su eventual salida obligaría a reorganizar parte del cuerpo técnico en una etapa en la que Argentina busca mantener la continuidad de su proyecto deportivo.

Noviembre podría ser decisivo

La próxima doble fecha FIFA aparece como una oportunidad para avanzar hacia la formalización del acuerdo.

Argentina tiene previstos encuentros amistosos frente a Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba, compromisos que permitirán continuar con la preparación del seleccionado después de la última Copa del Mundo.

En ese contexto, la renovación contractual podría convertirse en uno de los principales temas institucionales de las próximas semanas.

Para Scaloni, nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, la eventual extensión también tendría un significado particular: alcanzar una década al frente de la Selección Argentina en 2028.

Si finalmente se activa la opción hasta 2030, el entrenador podría completar doce años de conducción y participar de otro Mundial, cuya edición tendrá uno de sus encuentros inaugurales en territorio argentino.

La confirmación dependerá de que las conversaciones se traduzcan en un acuerdo firmado y anunciado oficialmente por la AFA.