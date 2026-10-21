La Copa Sudamericana 2026 conocerá este miércoles 21 de octubre a su segundo finalista. Montevideo City Torque recibirá a Atlético Mineiro desde las 19, en el estadio Centenario de Uruguay, por el partido de vuelta de las semifinales. El equipo que supere esta eliminatoria enfrentará a Boca Juniors en la definición del torneo continental.

El conjunto brasileño llega con una ventaja de tres goles después de imponerse 3-0 en el encuentro de ida, disputado en Brasil. Reinier Jesus, Bernard y Thiago Borbas fueron los autores de los tantos que dejaron a Atlético Mineiro en una posición favorable para afrontar la revancha.

Por su parte, City Torque necesitará ganar por al menos tres goles de diferencia para mantener sus posibilidades de clasificación. Si consigue igualar el resultado global, la serie se resolverá mediante una definición por penales. Una victoria uruguaya por cuatro o más tantos de diferencia le permitirá avanzar directamente.

Cómo llegan los equipos a la semifinal

Montevideo City Torque, dirigido por Marcelo Méndez, buscará aprovechar su localía para revertir el resultado de la primera presentación. El conjunto uruguayo viene de perder frente a Albion por el campeonato local, en un encuentro en el que el entrenador decidió preservar a buena parte de sus habituales titulares.

El equipo de Montevideo alcanzó esta instancia después de una campaña que le permitió ubicarse entre los cuatro mejores de la competencia. Sin embargo, la diferencia obtenida por su rival en la ida lo obliga a adoptar una postura ofensiva desde el comienzo.

Atlético Mineiro, conducido por el argentino Eduardo Domínguez, intentará disputar su segunda final consecutiva de la Copa Sudamericana. En la edición de 2025 perdió el encuentro decisivo frente a Lanús mediante una definición por penales en Asunción.

Además, el equipo brasileño llega después de superar 1-0 a Coritiba por el Brasileirao. Según los datos difundidos en la previa, ocupa el sexto puesto de la clasificación con 50 puntos.

Las posibles formaciones

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Francisco Pizzichillo, Gutiérrez, Kevin Silva, Franco Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Leandro Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Pedrinho, Reinier y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Ambas alineaciones son probables y están sujetas a la confirmación de los entrenadores.

Horario, televisión y árbitros

COPA SUDAMERICANA · SEMIFINAL VUELTA 21 OCT 2026 City Torque 19:00 HORA ARGENTINA GLOBAL 0 - 3 Atlético Mineiro 📍 Estadio: Centenario, Montevideo 📺 Transmisión: ESPN 🏁 Árbitro: Cristian Garay (Chile) 🎥 VAR: Rodrigo Carvajal (Chile) El ganador enfrentará a Boca Juniors en la final del 21 de noviembre.

Boca espera por su rival en Barranquilla

El conjunto argentino ya consiguió su clasificación después de superar 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, con un gol decisivo de Leandro Paredes.

La final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Atlético Mineiro buscará regresar a esa instancia, mientras que City Torque intentará concretar una remontada que le permita disputar el título continental.