Santa Isabel es escenario este fin de semana de una nueva edición de “Santa Isabel en Movimiento”, una propuesta cultural organizada por el Área de Cultura del Gobierno local que reúne a docentes, bailarines y academias de distintas localidades del sur de Santa Fe.

El encuentro comenzó el viernes 9 de octubre y continuará durante este sábado 10, con actividades de formación artística y un festival que permitirá compartir diferentes expresiones de la danza. Toda la programación es con entrada libre y gratuita.

Una jornada de formación con referentes de la danza

El sábado concentra las principales actividades de capacitación en el Complejo Cultural Centenario, donde está previsto el Seminario Integral de Danza, a cargo de Glenda Casaretto y Fernando Muñoz, presentados por la organización como directores del Ballet Folklórico Nacional.

La propuesta aborda técnicas de movimiento expresivo, danzas folklóricas, estilización, composición y diseño coreográfico.

Las capacitaciones se encuentran divididas en dos grupos según las edades de los participantes:

De 14:00 a 15:30: seminario para niños y adolescentes de 10 a 14 años.

De 16:00 a 18:00: capacitación para participantes de 15 años en adelante.

Estas instancias buscan ofrecer herramientas para el desarrollo artístico y generar espacios de intercambio entre bailarines y docentes de diferentes localidades.

El festival reunirá a academias de siete localidades

La actividad central será este sábado, a partir de las 21, en las instalaciones del Club Juventud Unida, donde se realizará el festival de cierre.

La programación anunciada incluye la participación del Ballet Isabelense, Taller Comunal de Tango, Baila con Vane y La Marrupeña Folklore / Ritmos, representantes de Santa Isabel.

También estarán presentes el Grupo de Danzas Espacio Freya, de Villa Cañás; la Escuela de Danzas Sonia Luraschi, de Firmat; y Ballet Raks Ana – Anahí Estudio de Danzas Árabes, de Venado Tuerto.

La grilla se completa con la Escuela Comunal de Folklore “Aromo Criollo”, de Wheelwright; la Escuela de Danzas Folklóricas de Chapuy; y el Taller Comunal de Folklore de María Teresa.

La diversidad de propuestas permitirá que el público disfrute de presentaciones folklóricas, tango, danzas árabes y otras expresiones artísticas.

Una propuesta cultural abierta a toda la comunidad

La programación comenzó el viernes con un taller de danza destinado a niños de entre 6 y 12 años, coordinado por Georgina Rubinich.

La actividad se desarrolló en el Complejo Cultural Centenario, con una propuesta orientada a explorar el espacio y el movimiento mediante el juego.

Con esta nueva edición, el Gobierno de Santa Isabel busca generar espacios de formación y presentación para quienes desarrollan actividades vinculadas a la danza en la región.

El festival de este sábado será la última actividad prevista en el cronograma y permitirá reunir en un mismo escenario a las distintas academias convocadas.

La entrada será libre y gratuita, por lo que vecinos de Santa Isabel y localidades cercanas podrán asistir al espectáculo.