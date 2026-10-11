Los resultados del Censo Santa Isabel 2025 permiten conocer con mayor profundidad distintas condiciones sociales, económicas y habitacionales de la localidad. El relevamiento reunió información de 2.217 personas y 854 viviendas, que posteriormente fue utilizada para realizar una proyección estadística sobre una población estimada de 4.800 habitantes.

Los datos abarcan aspectos relacionados con la salud, el mercado laboral, la educación, el acceso a servicios y la composición de los hogares. En conjunto, ofrecen una base para analizar necesidades de la comunidad y orientar futuras decisiones de gestión.

Salud y empleo, dos indicadores para analizar

Uno de los resultados señala que el 47,8% de la población no dispone de obra social ni prepaga. Esta proporción permite dimensionar la demanda potencial sobre el sistema público de salud y la importancia de garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias.

En materia laboral, el 30,8% de la población analizada registra empleo informal, mientras que el 30,5% corresponde a empleo formal.

Además, un 21,5% se declaró desocupado. Es importante aclarar que este último porcentaje surge de las respuestas del relevamiento local y no debe interpretarse como equivalente a la tasa de desempleo que publica el INDEC, cuya metodología es diferente.

Educación y envejecimiento poblacional

La composición demográfica también presenta elementos para considerar en la planificación de servicios.

Según los resultados, el 22,3% de los habitantes tiene 60 años o más, una proporción que plantea necesidades relacionadas con atención sanitaria, accesibilidad, acompañamiento y espacios de integración.

En educación, el 8,1% de los niños y adolescentes de entre 4 y 17 años no registra asistencia escolar actual.

El indicador no permite concluir automáticamente que exista abandono escolar. Para establecer las causas es necesario analizar las situaciones individuales y verificar la información con las instituciones educativas.

Vivienda, servicios y participación comunitaria

El acceso a los servicios domiciliarios constituye otro de los aspectos relevados.

El 51,4% de las viviendas utiliza gas envasado, mientras que el 18,7% no cuenta con conexión a Internet. A su vez, el 19,1% dispone únicamente de agua fría en el baño.

En cuanto a la organización familiar, el 45,4% de los hogares convive con al menos una persona mayor de 60 años y el 23,4% está compuesto por una sola persona.

Otro indicador señala que el 56,7% de los habitantes no registra participación en actividades sociales, comunitarias, religiosas o recreativas.

Estos porcentajes describen situaciones diferentes, pero permiten identificar áreas en las que podrían desarrollarse programas de infraestructura, acompañamiento y participación.

Del relevamiento a las decisiones públicas

La principal utilidad de contar con información local es disponer de una referencia para establecer prioridades y evaluar resultados.

Sin embargo, existe una limitación metodológica que debe mantenerse presente: los porcentajes obtenidos sobre la población efectivamente relevada fueron proyectados al conjunto estimado de habitantes. Por lo tanto, las cantidades resultantes constituyen estimaciones estadísticas y podrían variar si la población no censada presenta características diferentes.

En este marco, el diagnóstico no determina por sí mismo las causas de cada problemática ni permite atribuir responsabilidades exclusivas a una administración.

El siguiente paso será conocer qué medidas se implementarán a partir de estos resultados, cuáles serán las prioridades y de qué manera se evaluará su impacto en los próximos años.