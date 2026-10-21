El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, expresó su confianza en que Catar y Abu Dhabi albergarán las dos últimas carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1 según lo previsto, pese a la inestabilidad en Medio Oriente. Sus declaraciones reflejan la expectativa del dirigente, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre la realización de ambas pruebas en ese contexto.

Ben Sulayem habló el 20 de octubre en una rueda de prensa con medios del motor, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Allí sostuvo que, con la información disponible en ese momento, las competencias podrían celebrarse. Sin embargo, reconoció que no puede predecir cómo evolucionará la situación ni asegurar que no surjan dificultades antes del cierre de la temporada.

El dirigente afirmó que la seguridad será una condición para mantener las carreras. Según explicó, la federación no trasladará a pilotos, personal ni comisarios a un lugar que considere peligroso. Su evaluación sobre las condiciones actuales estuvo acompañada por una referencia personal: señaló que sus hijos permanecen en la región y que él mismo se siente seguro allí.

También sostuvo que existe una diferencia entre lo que muestran las noticias sobre el conflicto y la situación que observa en el lugar. Esa apreciación corresponde al presidente de la FIA y fue parte de los argumentos con los que defendió la posibilidad de sostener el calendario.

La preparación de la federación incluye alternativas ante eventuales obstáculos para los desplazamientos. Ben Sulayem explicó que algunos gobiernos podrían imponer restricciones de viaje y que, por ese motivo, es necesario disponer de otro equipo de la FIA para cubrir funciones esenciales durante los grandes premios.

El esquema contempla recurrir a las autoridades deportivas nacionales para aportar voluntarios y comisarios. El objetivo, según describió, es evitar que la ausencia de responsables de la dirección de carrera o de oficiales impida desarrollar una competencia cuando las escuderías y la organización ya estén en el circuito.

Como antecedente, mencionó la colaboración regional en el Campeonato de Rally de Oriente Medio. Indicó que una prueba en Líbano contó con comisarios de Chipre, Grecia y Jordania, como ejemplo de los recursos disponibles para responder a dificultades operativas.

Así, la postura que transmitió combina la intención de conservar las dos fechas finales con equipos de respaldo ante posibles restricciones. La continuidad de los preparativos, de acuerdo con sus declaraciones, permanece sujeta a la evaluación de seguridad y a las condiciones que existan al momento de las carreras.

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