Fútbol europeo: nueve partidos para seguir este miércoles
El fútbol europeo tendrá actividad este miércoles 21 de octubre de 2026 con nueve encuentros incluidos en la programación de la jornada. La agenda contempla dos horarios de inicio, a las 13:45 y a las 16:00 de Argentina, con partidos en diferentes estadios del continente.
Entre los cruces que concentran la atención se encuentran Bayern Múnich frente a Arsenal, Real Madrid ante RB Leipzig y la visita de Manchester United al Como italiano.
Todos los partidos del miércoles 21 de octubre
PARTIDOS DE HOY
Miércoles 21 de octubre | Jornada 3
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|13:45
|Como vs. Manchester United
|Giuseppe Sinigaglia
|13:45
|Lille vs. Galatasaray
|Pierre-Mauroy
|16:00
|Aston Villa vs. Viking FK
|Villa Park
|16:00
|Bayern Múnich vs. Arsenal
|Allianz Arena
|16:00
|Club Brugge vs. Lens
|Jan Breydel
|16:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|San Siro
|16:00
|Real Betis vs. Feyenoord
|La Cartuja
|16:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Santiago Bernabéu
|16:00
|Sporting CP vs. LASK Linz
|José Alvalade
Todos los horarios corresponden a Argentina.
Bayern-Arsenal y Real Madrid-Leipzig, entre los cruces destacados
El Bayern Múnich recibirá al Arsenal en el Allianz Arena de Alemania, en uno de los enfrentamientos entre equipos de mayor trayectoria internacional de la jornada. El encuentro está programado para las 16:00.
En ese mismo horario, Real Madrid será local ante RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. También jugarán Inter de Milán frente a Shakhtar Donetsk y Sporting de Portugal contra LASK Linz.
Por otro lado, Manchester United visitará al Como en el estadio Giuseppe Sinigaglia, desde las 13:45. En simultáneo, Lille se enfrentará a Galatasaray en territorio francés.
La programación se completará con Aston Villa-Viking FK, Club Brugge-Lens y Real Betis-Feyenoord.
Dónde ver los partidos por televisión
La información proporcionada no incluye canales de televisión ni plataformas de streaming. Por ese motivo, las señales de transmisión quedan pendientes de confirmación y no corresponde asignarles una cobertura sin verificar los derechos audiovisuales de cada encuentro.
Además, será necesario corroborar la competencia a la que pertenece cada partido antes de presentar esta programación como una fecha específica de la UEFA Champions League u otro torneo continental.
Con siete partidos previstos para las 16:00, la segunda franja horaria reunirá la mayor parte de la actividad de este miércoles. Los resultados y sus consecuencias deportivas dependerán de la competición y de la instancia correspondiente a cada encuentro.