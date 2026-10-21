El fútbol europeo tendrá actividad este miércoles 21 de octubre de 2026 con nueve encuentros incluidos en la programación de la jornada. La agenda contempla dos horarios de inicio, a las 13:45 y a las 16:00 de Argentina, con partidos en diferentes estadios del continente.

Entre los cruces que concentran la atención se encuentran Bayern Múnich frente a Arsenal, Real Madrid ante RB Leipzig y la visita de Manchester United al Como italiano.

Todos los partidos del miércoles 21 de octubre

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 PARTIDOS DE HOY Miércoles 21 de octubre | Jornada 3 HORA PARTIDO ESTADIO 13:45 Como vs. Manchester United Giuseppe Sinigaglia 13:45 Lille vs. Galatasaray Pierre-Mauroy 16:00 Aston Villa vs. Viking FK Villa Park 16:00 Bayern Múnich vs. Arsenal Allianz Arena 16:00 Club Brugge vs. Lens Jan Breydel 16:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk San Siro 16:00 Real Betis vs. Feyenoord La Cartuja 16:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Santiago Bernabéu 16:00 Sporting CP vs. LASK Linz José Alvalade Todos los horarios corresponden a Argentina. NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES DEL SUR

Bayern-Arsenal y Real Madrid-Leipzig, entre los cruces destacados

El Bayern Múnich recibirá al Arsenal en el Allianz Arena de Alemania, en uno de los enfrentamientos entre equipos de mayor trayectoria internacional de la jornada. El encuentro está programado para las 16:00.

En ese mismo horario, Real Madrid será local ante RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. También jugarán Inter de Milán frente a Shakhtar Donetsk y Sporting de Portugal contra LASK Linz.

Por otro lado, Manchester United visitará al Como en el estadio Giuseppe Sinigaglia, desde las 13:45. En simultáneo, Lille se enfrentará a Galatasaray en territorio francés.

La programación se completará con Aston Villa-Viking FK, Club Brugge-Lens y Real Betis-Feyenoord.

Dónde ver los partidos por televisión

La información proporcionada no incluye canales de televisión ni plataformas de streaming. Por ese motivo, las señales de transmisión quedan pendientes de confirmación y no corresponde asignarles una cobertura sin verificar los derechos audiovisuales de cada encuentro.

Además, será necesario corroborar la competencia a la que pertenece cada partido antes de presentar esta programación como una fecha específica de la UEFA Champions League u otro torneo continental.

Con siete partidos previstos para las 16:00, la segunda franja horaria reunirá la mayor parte de la actividad de este miércoles. Los resultados y sus consecuencias deportivas dependerán de la competición y de la instancia correspondiente a cada encuentro.