Colapinto terminó 14° en Qatar y apunta a recuperarse en Abu Dhabi

Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 del Gran Premio de Qatar, luego de largar desde boxes en una carrera que dejó un sabor amargo para el piloto argentino. Apenas descendió del auto, expresó una fuerte autocrítica y admitió que nunca logró encontrar ritmo a lo largo del fin de semana.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encuentro el ritmo y es duro”, explicó al término de la competencia, en la que el Alpine volvió a mostrar dificultades de adaptación al trazado de Lusail.

El corredor señaló que tanto la jornada previa como la carrera principal fueron especialmente exigentes. “Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y no encontré nada del set up”, sostuvo.

Colapinto reconoció que está atravesando un cierre de temporada complejo. “Todo el fin de semana costó, así que hay que entender y volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”, analizó.

Cuando le mencionaron que solo queda una fecha en el calendario, dejó una frase tajante: “Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”. Luego matizó ese comentario, convencido de que puede cerrar el año con un mejor rendimiento: “Ojalá que ya termine. Queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo y a cerrar bien el año”.

El piloto también repasó algunos aspectos técnicos del circuito, al que calificó como exigente y poco favorable para los adelantamientos. “Es una carrera dura, curvas muy rápidas, pero difícil de seguir y de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona”, agregó.

Antes de despedirse, dejó claro su deseo de dar vuelta la página: “Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana. Ojalá que vengan mejores”.

La próxima carrera de Franco Colapinto: cronograma

Viernes 5 de diciembre

• Práctica Libre 1: 6.30

• Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

• Práctica Libre 3: 7.30

• Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

• Carrera: 10.00