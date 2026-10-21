Un hombre de 49 años, domiciliado en Villa Cañás, enfrenta un proceso judicial por presuntos abusos sexuales contra la hija de su pareja, quien tenía 14 años cuando habrían ocurrido los hechos. Según la información recibida, el juicio oral comenzó este miércoles 21 de octubre en los tribunales de Venado Tuerto, aunque el inicio de las audiencias todavía no pudo ser confirmado mediante una fuente judicial independiente.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo. El pedido había sido informado públicamente en marzo de este año, cuando se conocieron detalles de la investigación.

Los hechos que investiga la Justicia

De acuerdo con la acusación fiscal, los episodios denunciados se habrían producido en distintas oportunidades dentro del domicilio del imputado, ubicado en Villa Cañás.

La investigación sostiene que el hombre habría aprovechado el vínculo que mantenía con la madre de la adolescente y las ocasiones en las que ambos quedaban solos en la vivienda.

Además, se le atribuye un episodio ocurrido el 18 de abril de 2024, durante un traslado en vehículo desde Teodelina hacia Villa Cañás.

Estos hechos forman parte de la acusación que deberá ser analizada durante el proceso judicial, a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de los testimonios que correspondan.

La investigación y el pedido de condena

La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Débora Valentín, mientras que, según la información difundida sobre el inicio del debate, la fiscal Mayra Vuletic representa al Ministerio Público de la Acusación durante el juicio.

El imputado enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en una cantidad indeterminada de hechos.

La calificación legal responde a la interpretación de la Fiscalía sobre las conductas denunciadas y las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron.

En función de esa acusación, el MPA solicitó que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal del hombre, se le imponga una condena de 13 años de prisión efectiva.

Los antecedentes de la causa

La investigación había tomado estado público en marzo de 2026. En ese momento, se informó que el acusado había sido detenido el 5 de mayo de 2025 y que, tres días después, la Justicia había dispuesto su prisión preventiva.

También trascendió que la denuncia se produjo luego de que la adolescente relatara lo sucedido a integrantes de su familia.

Estos antecedentes corresponden a la etapa de investigación y no constituyen por sí mismos una declaración judicial de culpabilidad.

Qué se espera del juicio

Durante el debate oral, la Fiscalía deberá sostener su acusación mediante las pruebas reunidas, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de cuestionarlas, presentar sus argumentos y ejercer los derechos procesales del imputado.

La Justicia deberá determinar si los hechos denunciados quedaron acreditados y si corresponde atribuir responsabilidad penal al acusado.

Hasta el momento, no se informó una fecha de sentencia ni se difundieron detalles sobre las declaraciones previstas para las audiencias.

El pedido de 13 años de prisión representa la pretensión de la Fiscalía y no una condena dictada por el tribunal.