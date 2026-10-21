Dos personas fueron detenidas en Río Cuarto durante un operativo de once allanamientos realizado este 21 de octubre en esa ciudad y en Las Albahacas, provincia de Córdoba. Las medidas forman parte de una investigación por robos calificados en despoblado y en banda cometidos en localidades del sur santafesino y del territorio cordobés.

La causa está a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, coordinadora de fiscales de Venado Tuerto. Además de las detenciones y del secuestro de elementos de interés para la investigación, la fiscal dispuso una orden de captura contra un hombre.

Los procedimientos comenzaron a las 5:00. Cuatro de las órdenes de allanamiento se ejecutaron en Río Cuarto, donde se produjeron las dos detenciones, mientras que las siete restantes se concretaron en Las Albahacas. En ambas localidades se secuestraron elementos vinculados con la causa, aunque el material disponible no detalla cuáles fueron ni informa las identidades de las personas detenidas.

La investigación comprende hechos ocurridos en Venado Tuerto, Santa Isabel, Teodelina, Maria Teresa y Chapuy, además de otras localidades pertenecientes al Distrito Firmat. También incluye robos en las localidades cordobesas de Arias, Cavanagh, Corral de Bustos y Alejo Ledesma.

Los allanamientos fueron ejecutados por personal de la Policía de Córdoba, con intervención de las áreas investigativas correspondientes. Participaron, además, efectivos del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC), dependiente del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.

Las órdenes se dispusieron a partir de tareas del Distrito Operativo de Investigaciones de Venado Tuerto. Ese trabajo incluyó relevamientos y constataciones de domicilios y de sus moradores, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Policía Judicial de Córdoba para las diligencias correspondientes. La investigación continúa bajo la dirección de Vuletic para esclarecer los robos y determinar la eventual participación y responsabilidad penal de las personas involucradas.

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