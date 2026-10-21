El encuentro entre Huracán y Gimnasia de La Plata, disputado el jueves 15 de octubre en Parque Patricios por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. Nicolás Ramírez, árbitro del partido, presentó un informe en el que denunció haber recibido insultos y amenazas por parte de personas vinculadas al club local durante el descanso.

El episodio se conoció después de la victoria de Gimnasia por 2-1 y generó un cruce de declaraciones entre el juez y David Garzón, dirigente de Huracán, quien negó que se hubieran producido amenazas.

Qué denunció Nicolás Ramírez

Según el informe arbitral difundido por TyC Sports, el entretiempo se extendió durante 20 minutos debido a una situación registrada en las inmediaciones del vestuario.

Ramírez sostuvo que autoridades del equipo local se encontraban cerca del ingreso y comenzaron a cuestionar distintas decisiones tomadas durante la primera etapa.

El árbitro también señaló que algunas personas golpearon reiteradamente la puerta del vestuario con la intención de ingresar. Además, indicó que personal policial se acercó para comunicarle que David Garzón quería conversar con él.

De acuerdo con su relato, el ingreso no fue autorizado y, a partir de esa negativa, se produjeron insultos y amenazas.

Ante esa situación, Ramírez afirmó que solicitó asistencia al representante de la Liga Profesional y a los efectivos policiales para regresar al campo de juego sin cruzarse con los dirigentes.

La respuesta de David Garzón

Tras conocerse el informe, Garzón rechazó las acusaciones y sostuvo que no existieron amenazas contra el árbitro.

El dirigente reconoció que pidió a la Policía la posibilidad de acercarse al vestuario para hablar con Ramírez, pero aseguró que su intención era conocer los motivos de determinadas decisiones arbitrales.

«Amenazar no lo amenazó nadie, solo discusión de fútbol», manifestó.

Además, cuestionó la relación del juez con Huracán y afirmó que el club ya había tenido diferencias con él en encuentros anteriores.

Garzón también expresó su desconfianza sobre la imparcialidad de Ramírez y sostuvo que no debería volver a dirigir partidos del conjunto de Parque Patricios.

Sus declaraciones representan una posición contrapuesta a la denuncia arbitral. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera independiente qué ocurrió dentro y fuera del vestuario.

Cómo terminó el partido

En el aspecto deportivo, Gimnasia se impuso por 2-1 como visitante.

Ignacio Fernández abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Durante el complemento, Jordy Caicedo convirtió de penal para Huracán y estableció el empate transitorio.

Cuando el encuentro se acercaba a su final, Germán Conti marcó el segundo tanto del conjunto platense y aseguró los tres puntos.

Qué puede pasar después de la denuncia

El informe presentado por Ramírez podría ser evaluado por los organismos disciplinarios correspondientes, aunque la fuente consultada no confirma la apertura de un procedimiento ni la existencia de sanciones.

La eventual intervención de las autoridades deportivas dependerá de las actuaciones que se realicen y de los elementos que puedan incorporarse al expediente.

Por el momento, el conflicto mantiene dos posiciones enfrentadas: la denuncia formal del árbitro y la negativa del dirigente de Huracán.