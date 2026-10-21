Atlético Mineiro cuenta entre sus futbolistas con Mamady Cissé, un mediocampista de 19 años nacido en Conakry, capital de Guinea, que llegó al fútbol brasileño durante 2025. Su recorrido combina la formación en África, las dificultades de adaptación a un nuevo país y la posibilidad de competir profesionalmente en uno de los clubes de Brasil.

El jugador, nacido en 2007, comenzó su formación deportiva en la Academia Atouga Foot, ubicada en su ciudad natal. Allí desarrolló sus primeras condiciones como futbolista antes de iniciar un recorrido que lo llevó a participar en experiencias fuera de Guinea.

Según relató en declaraciones, durante su infancia vivía con sus padres en una familia de recursos limitados. Su interés por el fútbol lo llevó a abandonar los estudios para concentrarse en su preparación deportiva.

De África a Belo Horizonte

El acercamiento con Atlético Mineiro se produjo durante una estadía del futbolista en Nigeria. Posteriormente, en mayo de 2025, Cissé llegó a Belo Horizonte para incorporarse a la estructura formativa del club brasileño.

Uno de los principales obstáculos fue el idioma. El joven hablaba francés y dos lenguas de su país, pero no dominaba el portugués.

Para facilitar su integración, la institución dispuso el acompañamiento del traductor Benjamín Lelaid y clases periódicas de portugués. Además, recibió asistencia de Neila Bittencourt e Izabela Bastos, integrantes del área de atención a los futbolistas.

La adaptación no se limitó al aspecto deportivo. Cissé también debió acostumbrarse a nuevas costumbres, una ciudad diferente y la distancia de su familia.

El debut profesional y su crecimiento en 2026

Después de comenzar a jugar en las divisiones inferiores durante julio de 2025, el mediocampista recibió su oportunidad con el plantel principal en enero de 2026, durante el Campeonato Mineiro.

A partir de entonces, según la información difundida, comenzó a sumar minutos en diferentes competencias y alcanzó más de 30 participaciones durante la temporada.

También convirtió sus primeros goles en el fútbol brasileño y tuvo su estreno con la selección nacional de Guinea, donde logró marcar.

Dentro del campo, Cissé se desempeña principalmente como volante central. Puede integrar un doble cinco y aportar recuperación, movilidad y salida desde el mediocampo.

Su evolución le permitió ganar espacio en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez, de acuerdo con la publicación original.

El objetivo de reunir a su familia

Más allá de su crecimiento profesional, el futbolista mantiene un objetivo personal: conseguir que sus padres puedan trasladarse a Brasil.

En sus declaraciones reconoció que la distancia familiar representa una dificultad y expresó su intención de reunirlos cuando tenga las condiciones necesarias.

Además, señaló que uno de sus principales deseos deportivos es conquistar títulos con Atlético Mineiro.

En este marco, su participación en el plantel que compite en la Copa Sudamericana representa otra etapa de su formación profesional.

Con 19 años, Cissé continúa desarrollándose en el fútbol brasileño mientras busca mayor continuidad y nuevas oportunidades internacionales.