Estudiantes de La Plata recibió este miércoles una resolución favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que habilitó a Marcos Rojo para disputar la Copa Libertadores. La decisión llegó en la previa del partido de vuelta de las semifinales frente a Flamengo, previsto para este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Según informó TyC Sports, el organismo arbitral aceptó la apelación presentada por la institución platense después de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazara inicialmente la inscripción del defensor en la lista de buena fe del certamen.

De esta manera, Rojo quedó a disposición del entrenador Alexander Medina, quien deberá resolver si lo incluye entre los titulares o si comienza el encuentro en el banco de suplentes.

Una incorporación que atravesó varias dificultades

El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes se produjo después de su salida de Racing. El futbolista, que también pasó por Boca Juniors y la Selección Argentina, acordó su incorporación al club donde comenzó su carrera profesional.

Sin embargo, la operación se concretó con el mercado de pases cerrado, por lo que Estudiantes necesitó gestionar una autorización especial para inscribirlo.

La institución recurrió a la lesión de Gabriel Neves como fundamento para solicitar su incorporación ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese contexto, Rojo mantuvo una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, mientras el club buscaba resolver los trámites correspondientes.

Finalmente, la entidad nacional autorizó su incorporación, aunque todavía restaba superar una segunda instancia: la inscripción para disputar la competencia internacional.

El rechazo de Conmebol y la apelación

Pese a contar con la autorización de la AFA, Estudiantes encontró una nueva dificultad cuando Conmebol rechazó la inclusión del defensor en la nómina habilitada para la Copa Libertadores.

Como consecuencia, Rojo no pudo participar del partido de ida frente a Flamengo, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde ambos equipos igualaron.

En aquel encuentro, Ramiro Funes Mori ocupó un lugar en la defensa del conjunto platense.

Ante la negativa del organismo sudamericano, la dirigencia de Estudiantes decidió recurrir al TAS con el objetivo de revertir la medida.

La respuesta favorable, conocida este miércoles 21 de octubre, modificó el panorama deportivo del equipo de cara a la definición de la serie.

Medina deberá definir su participación

Con la situación reglamentaria resuelta, la atención pasa ahora a la decisión de Alexander Medina.

El entrenador había manifestado públicamente su intención de contar con el defensor para el compromiso internacional.

Rojo ya tuvo minutos con Estudiantes en el Torneo Clausura, durante el encuentro frente a San Lorenzo, por lo que llega a esta instancia con actividad competitiva reciente.

De todos modos, su presencia desde el arranque todavía no está confirmada.

Estudiantes visitará a Flamengo con la posibilidad de alcanzar una nueva final continental. La habilitación de Rojo amplía las alternativas defensivas del entrenador para un partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2026.