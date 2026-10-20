Boca Juniors se puso en ventaja ante Vasco da Gama con un cabezazo de Lautaro Di Lollo a los cuatro minutos de la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. El gol en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro dejó el marcador global transitoriamente 1-1, después de la derrota del conjunto argentino por 1-0 en La Bombonera.

La apertura llegó a través de una pelota parada. Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina y Di Lollo ganó en el juego aéreo para convertir. Así, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió rápidamente el gol que necesitaba para neutralizar la diferencia del primer encuentro.

Boca había salido a buscar la ventaja desde el comienzo, condicionado por el resultado de la ida. El tanto del defensor modificó pronto el escenario de la revancha, aunque todavía quedaba gran parte del partido por jugar y la clasificación seguía abierta.

El desarrollo tuvo intensidad y oportunidades para los dos equipos. Vasco da Gama reaccionó después del golpe inicial y el encuentro mantuvo un ritmo de ida y vuelta, con espacios en las defensas. Boca buscaba ampliar la diferencia para pasar al frente en el global, mientras que el conjunto brasileño intentaba empatar el partido y recuperar su ventaja en la eliminatoria.

El ganador de esta semifinal enfrentará en la definición al vencedor del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El equipo brasileño ganó 3-0 el primer encuentro de esa llave y la revancha está prevista para este miércoles en la capital uruguaya.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Será la primera vez que ese país reciba la definición desde que el torneo adoptó el formato de final a partido único en 2019.

Boca busca sumar un tercer título en la competencia, que conquistó en 2004 y 2005. Vasco da Gama, en cambio, aspira a levantar por primera vez el trofeo.

Los dos equipos llegaron a esta instancia con situaciones diferentes en sus torneos locales. El conjunto de La Ribera pelea en los primeros puestos del Torneo Clausura y también es semifinalista de la Copa Argentina. El club carioca lucha por evitar el descenso en el Brasileirao, aunque permanece en carrera en la Copa de Brasil, donde alcanzó las semifinales.

Al momento de esta actualización, el 1-0 de Boca era parcial: el gol de Di Lollo había equilibrado la serie, pero todavía no había un finalista definido.