Trágico choque en la Ruta 8: murió un conductor en Río Cuarto

Prisión preventiva para dos parejas acusadas de traficar más de 230 kilos de cocaína
El fallo se dictó en Jujuy. Los cuatro acusados integrarían una red familiar dedicada al transporte de droga desde Bolivia hacia Buenos Aires.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
Un fatal accidente ocurrió esta tarde en la Ruta Nacional 8, en cercanías del Parque Industrial de Río Cuarto. Un automóvil Ford Falcon chocó de manera frontal contra un camión de gran porte, provocando la muerte instantánea del conductor del vehículo menor.
Según los primeros reportes, las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. El impacto fue de tal magnitud que el Falcon quedó completamente destruido. Personal médico y bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, quien aún no fue identificado.
El chofer del camión y otro acompañante sufrieron heridas leves y fueron asistidos en el lugar. El tránsito sobre la Ruta 8 permaneció interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate, peritajes y limpieza de la calzada.
