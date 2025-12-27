Preocupan los ataques incendiarios a personas en calle
La policía secuestró más de 500 dosis de droga, dinero en efectivo y un arma. Los acusados utilizaban tres viviendas para comercializar y ocultar los estupefacientes.
Dos hermanos de 39 y 46 años fueron detenidos este sábado en la ciudad de Río Cuarto, tras una serie de allanamientos vinculados a la venta de estupefacientes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los procedimientos estuvieron a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se desarrollaron en tres domicilios ubicados sobre calles Tristán Burgos al 300 y Lorenzo Suárez de Figueroa.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron un total de 511 dosis de cocaína, además de un arma de fuego, una suma de $355.230 en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa judicial.
De acuerdo a la investigación, los detenidos comercializaban la droga desde dos de las viviendas allanadas, mientras que utilizaban una tercera propiedad para el acopio del resto del material ilegal.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, los aprehendidos junto a lo incautado fueron trasladados a sede judicial, donde quedaron a disposición de la Justicia.
